國軍狙擊手大賽九月展開 濱海狙擊接戰成驗測要項

國防部將在9月中旬舉行「109年國軍狙擊手競賽」，各軍種均展開訓練，憲兵指揮部日前披露「狙擊手集訓隊」實況，顯示國軍狙擊手推進到海際灘頭部署，實施濱海狙擊，強化狙擊手在濱海地區狙擊的能力。

憲兵指揮部表示，為配合國防部每年辦理「狙擊手競賽」，憲兵指揮部所屬各地區指揮部，為爭取佳績於今年成立「狙擊手集訓隊」。

「憲兵狙擊手集訓隊」訓練內容，主要可分為五大項，分別為「負重行軍」以強化肌耐力，以及「滲透狙擊」、「濱海射擊」考驗綜合能力，另外「壓力下射擊」、「夜間射擊」以提升戰場抗壓能力，此外「城鎮變換暨掩護射擊」以適應戰場環境、變換陣地與障礙物運用。

憲兵指揮部表示，隊員於訓練過程中，須提升滲透潛行、定向越野、偽裝滲透及陣地選定與構築等能力，並強化敵情蒐集、目標辨識及高壓作戰環境適應等職能，以提高戰場存活率，其訓練的複雜程度與艱辛非一般人所能體會。

憲兵指揮部指出，在「滲透狙擊」項目，隊員們須身著偽裝服，完成臉部及裝備偽裝，以及揹負個人武器裝備，發揮定向越野能力，在240分鐘內完成1600公尺的滲透潛行，在抵達射擊陣地後，更須於限時180秒內完成2個目標物射擊，為最接近模擬戰場的高壓競賽項目。

此外，在「負重行軍」中，狙擊手與觀測手不僅要揹負重達25公斤的武器裝備行軍，更因有時限壓力，過程中靈活運用間歇跑，以增進心肺耐力與雙腿肌耐力，並於射擊陣地輪流實施目標物狙擊，進而強化接戰能力。

國防部在107年也曾舉辦狙擊手競賽，當年由陸軍特戰指揮部分別拿下國軍狙擊手競賽第一、二類團體組冠軍。第2類團體獎項分別由特戰指揮部、花東防衛指揮部、海軍陸戰隊搶占前3名；個人獎項則由陸軍機步333旅、特戰指揮部、陸軍裝甲584旅奪得冠、亞、季軍寶座。