「大鵬式」艾森豪夾克排除國軍服誌外 成絕版蒐藏珍品

美軍曾討論研改新式制服，融入二戰風格，尤其「艾森豪」小夾克受到青睞。國防部前年一度製作出二戰風的新款冬季小夾克，但經部隊驗證，「功能性」、「保暖度」及「活動性」等面向的滿意度均不佳，目前除停止推動外，也正式被排除在國軍服誌行列外，國防部要求撥發到這件夾克的官兵不准再穿，這件國軍絕版小夾克現在成為蒐藏珍品。

Ｍ1944夾克因艾森豪將軍愛穿，外界常常叫它作「艾森豪夾克」，或以艾森豪全名的縮寫簡稱它為「IKE夾克」，前國防部長馮世寬在2017年推動，參考這項設計為國軍志願役官士兵換裝，顏色則因各軍種色系而有所不同，陸軍為陸軍綠、海軍為黑色、空軍為藍色、陸戰隊為橄欖綠，當年12月起就陸續撥發，原計畫耗資2億元，目標在2018年12月為全軍換裝完畢。

但隨著馮世寬卸任，政策「人走茶涼」，國防部聲稱經歷驗證，不再推動。撥發出的數千件小夾克，成為廢除裝備，國防部再求官兵不准再穿。

國防部上午表示，「新式冬季夾克」經三軍司令部辦理研改及試穿驗證，撥發試穿單位計陸軍司令部、陸軍教準部、陸勤部、陸軍官校、海軍教準部、陸戰隊學校及空軍教準部等7單位。而試穿驗證問卷分析結果，官兵普遍反映決定不予全面推行，各軍種仍穿著「現行冬季夾克」，以符官兵實際需求。

國防部強調，「新式冬季夾克」已依三軍司令部試穿驗證結果不予全面推行，亦無後續籌補及研改精進的規劃。