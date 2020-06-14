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我對美軍購 委由美軍維護兵推系統與戰車技術支援
國防部發布我對美軍購案，我將以534萬3338元預算，委由美軍對海軍陸戰隊美系履車實施後續技術支援；履約自今年五月起至民國110年9月止。另外，國防部也將以1903萬2783元預算，自今年起至民國114年，委由美軍針對國防部參謀本部目前使用的模式模擬系統進行維護。
兩案均由中華民國軍事代表團進行採購，得標者都是美國在台協會（AIT），意即由美軍得標執行。
海軍陸戰隊目前有M60A3戰車、AAV7兩棲登陸突擊車與自走砲車等美式履帶車輛，我國委請美軍提供在地技術支援，但因為美軍無法實際派人來長期駐台，通常是由美軍從自己平時僱用的維修承包商中代為選商，然後派遣技術人員團隊來台。一般而言，此類的工作內容從顧問，譬如：如何優先取得美軍認證零組件，確保檢測程序符合美軍規定等，指導我方分享野戰維修實際經驗等， 到實際動手幫海軍維修裝備等勞務，都可能包括在內。
至於參謀本部目前使用的模式模擬系統，屬於聯七訓次室裝備，即裝設在國防部武藝館用於漢光兵推使用的「聯合戰區層級模擬系統」。這套美軍聯合戰區模擬系統(JTLS)及聯合作戰訓練制度，由前參謀總長李喜明引進，將傳統的圖上兵棋推演進化為現代化的電腦輔助指揮所演習(ComputerAidedCPX)，模式模擬中心亦改制為「聯合作戰演訓中心」，實施與美軍同樣現代化的兵推演訓。
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