七月七日保釣去？海巡署出聲了 精銳艦艇部署曝光

日本石垣市有意在議會提案將釣魚台列嶼(日本稱尖閣諸島)行政地址改為「登野城尖閣」，再掀主權爭議。宜蘭縣議會先一步通過將其正名為「頭城釣魚台」反制，並擬7月7日發起保釣行動，動員漁船到釣魚台捍衛主權與漁權。海岸巡防署上午表示，釣魚台位於我國暫定執法線內，海巡署均依「政府護漁標準作業程序」等相關規定，確實執行我國海域內護漁工作，並依政府對釣魚台的基本立場，維護主權及漁權。

海巡署目前有24艘千噸以上大型艦艇，因應東沙共軍可能操演情勢，目前增派一艘大艦部署於鵝鑾鼻400公里海域，配合海軍南偵艦艇監控當地水域情勢；南沙「碧海專案」固定會有兩艘大型艦艇來回航行交接，在太平島海域停留一星期以上，保持當地水域有我艦艇。

此外，台菲重疊水域海巡固定部署一至兩艘大艦進行護漁；中部外海海峽中線當面，則部署六百噸級艦，澎湖水域台灣灘水域，則有固定部署澎湖艦；台日重疊水域與暫定執法線內，也有一艘大型海巡艦艇進行護漁。巡護七號日內也將出海執行中西太平洋巡護任務，海巡整體勤務堪稱沉重。

海巡官員透露，目前台菲、台日重疊水域都是黑鮪魚季，漁民忙於作業，海巡署在台日水域將艦艇部署在八重山、黃尾嶼、赤尾嶼形成的倒三角中間海域，並採現地交接，確保在台日重疊水域漁民作業安全。而按照台日漁業協定內容，釣魚台12浬內台日雙方漁民都不會進入作業，對我漁權有所保障。

官員研判，由於東港、蘇澳漁民目前都為黑鮪漁季農忙，加上過去活躍的民間保釣船勢弱，對於7月7日能否有船出航至釣魚台，採取保留看法，但仍會依據情勢變化調整艦艇部署。

海巡署則表示，海巡是依據海域情勢及勤務需求，妥適調派相關海巡隊艦艇能量，前往台日重疊海域執行護漁工作，並依漁汛期及漁船分布情形，機動調整勤務部署海域，全天候保持1艘以上巡防艦艇於台日重疊海域執勤。

海巡署說，釣魚台位於我國暫定執法線內，海巡署均依「政府護漁標準作業程序」等相關規定，確實執行我國海域內護漁工作，並依政府對釣魚台的四項基本立場，維護主權及漁權。

海巡署表示，近期釣魚台及台日重疊海域問題備受關注，海巡署已持續強化該海域巡護，並呼籲相關各方應秉持「擱置爭議、共同開發」的原則，以和平方式解決爭議，共同維護區域和平穩定。

我政府對釣魚台的基本立場，為釣魚台列嶼是中華民國固有領土、台灣附屬島嶼，其行政區劃屬宜蘭縣頭城鎮大溪里，周邊水域為我漁民傳統漁場，我國政府對於釣魚台的基本立場如下：一、堅決主張擁有釣魚台列嶼主權。二、 以和平理性方式解決。三、 優先維護漁民權益。