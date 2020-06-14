快訊

醫材新制爭議 施景中：主觀認為醫生把病患當冤大頭

彰化轎車過平交道被撞爛 駕駛心驚：沒聽到警鈴響

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／漢光演習指揮台造價100多萬 蓋5樓高民眾看了心驚

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
漢光36號演習將在台中甲南海灘進行，指揮台造價100多萬元，蓋在河床地，高約5樓高。記者游振昇／攝影
漢光36號演習將在台中甲南海灘進行，指揮台造價100多萬元，蓋在河床地，高約5樓高。記者游振昇／攝影

國軍漢光36號演習下月16日，將在台中甲南海灘進行，地面部隊已進駐，軍方也請包商在河床地蓋好指揮台，造價100多萬元，高約5樓高，據了解，要請蔡英文總統走到指揮台上校閱，民眾看到指揮台說，太高且蓋在鬆軟的河床地，有點心驚。

漢光36號演習預計本月17日進行第一次實兵實彈預演，7月16日正式演習，將請蔡英文總統主持並校閱，甲南海灘最近已有進駐地面部隊，戰車、迫砲、雲豿甲車和自走砲、多管火箭等武器都抵達，空中部隊眼鏡蛇直升機最近也密集訓練，台中海線地區民眾都可看到並拍到直升機編隊飛行畫面，有些民眾抱怨早上5點多就被直升機飛行聲音吵醒。

這次聯合反登作戰實彈演習，地面部隊最近演練並執行「疏散、偽裝、機動、隱蔽、掩蔽」，例如利用涵洞、現場環境的工廠或民間建物隱藏部隊。

指揮台已蓋好，目前正在高台上擺放貴賓座椅，民眾發現，指揮台蓋在河床地，高約5樓，來賓需走斜坡步道上高台，擔心安全問題，下月正式演習，蔡英文總統是否出席，國防部未證實。

漢光36號演習將在台中甲南海灘進行，地面部隊已進駐。記者游振昇／攝影
漢光36號演習將在台中甲南海灘進行，地面部隊已進駐。記者游振昇／攝影
漢光36號演習將在台中甲南海灘進行，指揮台造價100多萬元，蓋在河床地，高約5樓高。記者游振昇／攝影
漢光36號演習將在台中甲南海灘進行，指揮台造價100多萬元，蓋在河床地，高約5樓高。記者游振昇／攝影
漢光36號演習將在台中甲南海灘進行，地面部隊已進駐。記者游振昇／攝影
漢光36號演習將在台中甲南海灘進行，地面部隊已進駐。記者游振昇／攝影

演習 直升機 蔡英文

延伸閱讀

王健壯／蔡英文要擺脫兩種意識的束縛

健保自付差額醫材 蔡英文：對話、溝通才能化解歧見

凱道悼念活動有激烈言論 北市警將傳喚當事人

健保自付差額上限 三總院長：恐怕會影響醫師收入

相關新聞

影／漢光演習指揮台造價100多萬 蓋5樓高民眾看了心驚

國軍漢光36號演習下月16日，將在台中甲南海灘進行，地面部隊已進駐，軍方也請包商在河床地蓋好指揮台，造價100多萬元，高...

火箭來了？ 旭海村民：安全無汙染就歡迎

行政院科技部預告要將火箭發射場選址在屏東旭海牡丹灣國有地。屏東縣政府發言人黃建嘉說，國家太空中心預計本周到縣府拜訪說明，...

學者：旭海場地面積太小 難長遠發展

科技部近日首次針對科研火箭預告「短期探空火箭發射場域安全規範草案」，過去發射火箭不受規範的學研單位也將受符合此法案規範。...

晉陞解套？ 科研火箭發射場選屏東旭海

晉陞太空科技公司去年在台東南田部落興建火箭發射場，但因土地問題至今未解決，致使火箭發射卡關。科技部近日預告「短期探空火箭...

找生存遊戲老闆教軍人打靶！ 中校記大過

花東防衛指揮部聯勤二支部花蓮聯保廠，上周在新城鄉北埔村復興營區打靶，楊姓中校廠長竟請來生存遊戲業者指導，且沒有鋼盔或安全...

王定宇遭控洩密喊告 國民黨：國安豬隊友民進黨辦不辦？

民進黨立委王定宇於個人臉書證實中科院發射「天弓三型增程型飛彈」等國防事務，遭國民黨立委吳斯懷質疑已涉及洩露國防機密，讓王...

科技部火箭發設廠選址屏東牡丹 學者：腹地太小

科技部近日預告我國第一個有關火箭的「短期探空火箭發射場域安全規範草案」，過去發射火箭不受規範的學研單位也將受符合此法案規...

晉陞條款？發射卡關半年 科技部擬我國首份火箭草案

晉陞去年底在台東試射火箭，因發射基地地目不符等因素，至今仍卡關。科技部近日預告我國第一個有關火箭的「短期探空火箭發射場域...

私邀生存遊戲業者入營區教打靶 離譜中校遭記過調職

花東防衛指揮部聯勤二支部花蓮聯保廠，8日下午在新城鄉北埔村復興營區打靶，楊姓中校廠長竟請來生存遊戲業者指導，且沒有鋼盔或...

射擊訓練竟讓民間業者指導 花防部中校移送法辦調職

國軍傳出請民間生存遊戲進營區教打靶醜聞。陸軍花防部今證實，花東防衛指揮部聯勤二支部花蓮聯保廠8日在北埔村復興北營區進行打...

被吳斯懷控洩密 王定宇回嗆法院見

中科院前晚在台東及屏東基地進行飛彈試射，疑為天弓三型增程型飛彈攔截測試，但中科院官方不願評論；綠委王定宇昨在臉書表示，中...

王定宇屢在臉書洩密 吳斯懷：炫耀有特殊消息來源？

民進黨立委王定宇一再於個人臉書驚爆，包含敦睦艦隊機密任務、證實中科院發射「天弓三型增程型飛彈」進行作戰測試等國防機密，國...

熱門新聞

凱道挺韓活動人潮不如預期 挺韓團體：不是幫韓討公道

陳佩琪再「逆時中」 酸不讓自己跌下神壇又不想負責任

去韓？ 楊明州起手3件事 恢復菊色彩

高雄市代理市長楊明州宣誓就職 拜託同仁螺絲不要鬆了

高市代理市長就職 市長室移回四維中心 恢復8點開晨會

研究：新冠肺炎病毒突變 恐大幅增強傳染力

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。