影／漢光演習指揮台造價100多萬 蓋5樓高民眾看了心驚

國軍漢光36號演習下月16日，將在台中甲南海灘進行，地面部隊已進駐，軍方也請包商在河床地蓋好指揮台，造價100多萬元，高約5樓高，據了解，要請蔡英文總統走到指揮台上校閱，民眾看到指揮台說，太高且蓋在鬆軟的河床地，有點心驚。

漢光36號演習預計本月17日進行第一次實兵實彈預演，7月16日正式演習，將請蔡英文總統主持並校閱，甲南海灘最近已有進駐地面部隊，戰車、迫砲、雲豿甲車和自走砲、多管火箭等武器都抵達，空中部隊眼鏡蛇直升機最近也密集訓練，台中海線地區民眾都可看到並拍到直升機編隊飛行畫面，有些民眾抱怨早上5點多就被直升機飛行聲音吵醒。

這次聯合反登作戰實彈演習，地面部隊最近演練並執行「疏散、偽裝、機動、隱蔽、掩蔽」，例如利用涵洞、現場環境的工廠或民間建物隱藏部隊。