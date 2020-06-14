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影／漢光演習指揮台造價100多萬 蓋5樓高民眾看了心驚
國軍漢光36號演習下月16日，將在台中甲南海灘進行，地面部隊已進駐，軍方也請包商在河床地蓋好指揮台，造價100多萬元，高約5樓高，據了解，要請蔡英文總統走到指揮台上校閱，民眾看到指揮台說，太高且蓋在鬆軟的河床地，有點心驚。
漢光36號演習預計本月17日進行第一次實兵實彈預演，7月16日正式演習，將請蔡英文總統主持並校閱，甲南海灘最近已有進駐地面部隊，戰車、迫砲、雲豿甲車和自走砲、多管火箭等武器都抵達，空中部隊眼鏡蛇直升機最近也密集訓練，台中海線地區民眾都可看到並拍到直升機編隊飛行畫面，有些民眾抱怨早上5點多就被直升機飛行聲音吵醒。
這次聯合反登作戰實彈演習，地面部隊最近演練並執行「疏散、偽裝、機動、隱蔽、掩蔽」，例如利用涵洞、現場環境的工廠或民間建物隱藏部隊。
指揮台已蓋好，目前正在高台上擺放貴賓座椅，民眾發現，指揮台蓋在河床地，高約5樓，來賓需走斜坡步道上高台，擔心安全問題，下月正式演習，蔡英文總統是否出席，國防部未證實。
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