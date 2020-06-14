學者：旭海場地面積太小 難長遠發展

科技部近日首次針對科研火箭預告「短期探空火箭發射場域安全規範草案」，過去發射火箭不受規範的學研單位也將受符合此法案規範。有學者說，草案中保險等規定難實行，且科技部選定的屏東牡丹鄉旭海村發射場址面積太小，恐難另設發射控制室，只能作為臨時之用，無法促成火箭科研長遠發展。

科技部表示，草案仍在預告期間，相關內容都還會調整。

此草案選定發射地為屏東縣牡丹鄉旭海村牡丹灣段，曾在該地發射火箭的成大航太系教授趙怡欽說，該地非火箭專用地，平時若軍方或其他單位需要也可租用，不能作為長久基地。

另名學者不具名指出，和日本、中國大陸的發射場地相比，該發射場地面積太小，只能發射一千公斤級的研發型火箭，約可發射到十公里以上高空。我國若要長遠推展火箭，一定得另覓夠大的火箭專用地。但草案比照國外，規畫一組發射成員要包含發射指揮官、安全管制官、火工指揮官等七個任務角色，比過去學研單位發射火箭的編組還大。趙怡欽也說，這些角色一般待在控制室，太小的發射地恐難另蓋一間控制室。

趙怡欽預計今年八月要發射火箭，若要循此安全規範申請發射，他表示最難實行的是申請發射火箭要保險，但不確定有哪家保險公司願意保險，也不知道保險範圍只包括發射團隊，或要包括圍觀民眾。