聽新聞
test
0:00 / 0:00

學者：旭海場地面積太小 難長遠發展

聯合報 / 記者潘乃欣／台北報導
晉陞申請南田火箭基地土地變更，但台東縣府表示無法受理。圖／聯合報系資料照片
晉陞申請南田火箭基地土地變更，但台東縣府表示無法受理。圖／聯合報系資料照片

科技部近日首次針對科研火箭預告「短期探空火箭發射場域安全規範草案」，過去發射火箭不受規範的學研單位也將受符合此法案規範。有學者說，草案中保險等規定難實行，且科技部選定的屏東牡丹鄉旭海村發射場址面積太小，恐難另設發射控制室，只能作為臨時之用，無法促成火箭科研長遠發展。

科技部表示，草案仍在預告期間，相關內容都還會調整。

此草案選定發射地為屏東縣牡丹鄉旭海村牡丹灣段，曾在該地發射火箭的成大航太系教授趙怡欽說，該地非火箭專用地，平時若軍方或其他單位需要也可租用，不能作為長久基地。

另名學者不具名指出，和日本、中國大陸的發射場地相比，該發射場地面積太小，只能發射一千公斤級的研發型火箭，約可發射到十公里以上高空。我國若要長遠推展火箭，一定得另覓夠大的火箭專用地。但草案比照國外，規畫一組發射成員要包含發射指揮官、安全管制官、火工指揮官等七個任務角色，比過去學研單位發射火箭的編組還大。趙怡欽也說，這些角色一般待在控制室，太小的發射地恐難另蓋一間控制室。

趙怡欽預計今年八月要發射火箭，若要循此安全規範申請發射，他表示最難實行的是申請發射火箭要保險，但不確定有哪家保險公司願意保險，也不知道保險範圍只包括發射團隊，或要包括圍觀民眾。

火箭 保險 屏東縣

延伸閱讀

科技部科研火箭管理草案出爐 發射場在屏東旭海

為晉陞解套？科技部選在屏東旭海設置短期火箭發射場

馬斯克送人上太空站後 接下來要發展星艦火箭

美就業強彈　川普：經濟續成長訊號　復甦將如火箭升空

相關新聞

晉陞解套？ 科研火箭發射場選屏東旭海

晉陞太空科技公司去年在台東南田部落興建火箭發射場，但因土地問題至今未解決，致使火箭發射卡關。科技部近日預告「短期探空火箭...

火箭來了？ 旭海村民：安全無汙染就歡迎

行政院科技部預告要將火箭發射場選址在屏東旭海牡丹灣國有地。屏東縣政府發言人黃建嘉說，國家太空中心預計本周到縣府拜訪說明，...

學者：旭海場地面積太小 難長遠發展

科技部近日首次針對科研火箭預告「短期探空火箭發射場域安全規範草案」，過去發射火箭不受規範的學研單位也將受符合此法案規範。...

王定宇遭控洩密喊告 國民黨：國安豬隊友民進黨辦不辦

民進黨立委王定宇於個人臉書證實中科院發射「天弓三型增程型飛彈」等國防事務，遭國民黨立委吳斯懷質疑已涉及洩露國防機密，讓王...

私邀生存遊戲業者入營區教打靶 離譜中校遭記過調職

花東防衛指揮部聯勤二支部花蓮聯保廠，8日下午在新城鄉北埔村復興營區打靶，楊姓中校廠長竟請來生存遊戲業者指導，且沒有鋼盔或...

射擊訓練竟讓民間業者指導 花防部中校移送法辦調職

國軍傳出請民間生存遊戲進營區教打靶醜聞。陸軍花防部今證實，花東防衛指揮部聯勤二支部花蓮聯保廠8日在北埔村復興北營區進行打...

被吳斯懷控洩密 王定宇回嗆法院見

中科院前晚在台東及屏東基地進行飛彈試射，疑為天弓三型增程型飛彈攔截測試，但中科院官方不願評論；綠委王定宇昨在臉書表示，中...

王定宇屢在臉書洩密 吳斯懷：炫耀有特殊消息來源？

民進黨立委王定宇一再於個人臉書驚爆，包含敦睦艦隊機密任務、證實中科院發射「天弓三型增程型飛彈」進行作戰測試等國防機密，國...

共軍運八機又擾台 國防部：已廣播驅離

中共軍機、船艦近來頻頻現蹤我國周邊領域，國防部今天表示，上午偵獲一架中共運八機，進入臺灣西南空域，經我空中偵巡戰機適切應...

昨晚試射什麼飛彈？王定宇：天弓三型增程型飛彈

中科院昨深夜在台東及九鵬基地進行飛彈試射，外界研判種類極有可能是天弓三型增程型飛彈攔截測試，但中科院不願證實。而民進黨立...

挺台法案又一樁 美參議員提「台灣防衛法」

美國共和黨籍聯邦參議員霍利（Josh Hawley）11日提出「台灣國防法（Taiwan Defense Act）」草案...

晉陞「飛鼠一號」發射？中科院今晚台東再射神秘飛彈

台東成功鎮今天晚上8點多轟隆巨響，1枚飛彈從基翬漁港垂直升空，噴發火焰照亮天空，原來國家中山科學研究院從今天起，有4天在...

熱門新聞

凱道挺韓活動人潮不如預期 挺韓團體：不是幫韓討公道

陳佩琪再「逆時中」 酸不讓自己跌下神壇又不想負責任

高雄市代理市長楊明州宣誓就職 拜託同仁螺絲不要鬆了

高市代理市長就職 市長室移回四維中心 恢復8點開晨會

高雄市長補選國民黨誰來選？ 市議員李雅靜站出來爭取

獨／前黃俊英媒體發言人曾尹儷 表態參加高市長補選

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。