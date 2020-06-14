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晉陞解套？ 科研火箭發射場選屏東旭海

聯合報 / 記者潘乃欣尤聰光羅紹平／連線報導
晉陞在台東南田部落興建火箭發射場，因土地問題致使發射卡關。圖／聯合報系資料照片
晉陞在台東南田部落興建火箭發射場，因土地問題致使發射卡關。圖／聯合報系資料照片

晉陞太空科技公司去年在台東南田部落興建火箭發射場，但因土地問題至今未解決，致使火箭發射卡關。科技部近日預告「短期探空火箭發射場域安全規範草案」，草案選定發射場為屏東牡丹鄉旭海村的國有地，外界認為，該草案可望替晉陞解套。這也是我國首次明文納管科研探空火箭。

科技部說，草案仍在預告期，相關內容還可調整。晉陞公司則說，草案尚未定案，不做任何回應。

台東縣政府地政處長沈碧恕說，草案應是針對國家科學研究的發射，由於晉陞是民間公司，是否適用該規範，會再向中央求證；縣府一貫立場還是須等中央正式確定目的事業主管機關後，才會對南田火箭發射場做後續處理。

不過，根據草案文字，該規範所稱的火箭發射場，僅適用屏東旭海村牡丹灣的國有地，草案也指出，包括科技部補助、委託或出資科學技術研究發展計畫的執行單位或接受委託單位，都屬該規範科研探空火箭範圍。因此，接受學研單位委託發射火箭的晉陞，若改從牡丹旭海發射火箭應也適用，被外界解讀是替晉陞量身打造解套方案。

依據契約，晉陞最遲本月底要將科學酬載發射到台灣上空，否則要罰款。該草案則預告至六月十七日。

交通大學前瞻火箭研究中心主任吳宗信說，定期發射火箭的中科院常租用該地，也曾有學研單位租用該地發射火箭。該地在海邊，周邊沒有居民。據了解，科技部進一步以該地作為短期科研探空火箭發射場，已找過國有財產署、環保署、工業局等單位開會，確認用地、環保評估等事項合乎安全。

至於草案其他規定，還包括「科研探空火箭發射場使用申請」、「單位權責區分及支援單位」、「地面測試作業管制」、「火箭飛試作業管制」、「飛安事故處置管制」及「職業安全衛生管制」等。

其中，要求申請火箭發射要有任務編組，包括發射指揮官、安全管制官、射場協調官、發射程序指揮官、火工指揮官、地面指揮官，以及火箭系統指揮官。發射前卅日要提出申請，需知會單位包括交通部民航局、海委會海巡署、內政部警政署所在地的警政機關，以及內政部消防署所在地的消防機關，以確保發射期間的天空、海洋無其他運輸載具經過。

火箭 屏東 內政部

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