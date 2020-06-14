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王定宇遭控洩密喊告 國民黨：國安豬隊友民進黨辦不辦

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
民進黨籍立委王定宇。 記者修瑞瑩／攝影
民進黨籍立委王定宇。 記者修瑞瑩／攝影

民進黨立委王定宇於個人臉書證實中科院發射「天弓三型增程型飛彈」等國防事務，遭國民黨立委吳斯懷質疑已涉及洩露國防機密，讓王揚言提告。國民黨晚間在臉書聲援吳，王洩密已是既成事實，民進黨政府對洩密立委辦不辦？抓不抓？

國民黨表示，「新型飛彈實彈射擊」測試結果原本只是媒體揣測報導，負責實測的「中科院」對外都稱「不予評論」，卻在「民進黨的立委」認證下被迫證實新型飛彈的試射成績，讓中共能精準掌握我國實彈射擊測試結果。

國民黨指出，民進黨國安豬隊友從機密考察貼臉書炫耀、暴露敦睦艦行蹤，到這次飛彈測試，都是明確洩密案例，民進黨政府卻對立委洩密一再縱容；國防部對士官兵洩密處理嚴格，遇民進黨立委卻悶不吭聲，雙重標準如何做好軍隊資管。

國民黨揶揄，執政黨立委想要誇耀國防武力可以理解，但是若臉書貼文成國防機密破口，後果恐不是一個立委可以扛起責任；國安豬隊友洩漏「新型飛彈實測結果」，洩密已是既成事實，民進黨對於洩密立委，辦不辦？抓不抓？

民進黨 飛彈 國民黨

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