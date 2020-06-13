聽新聞
test
0:00 / 0:00
私邀生存遊戲業者入營區教打靶 離譜中校遭記過調職
花東防衛指揮部聯勤二支部花蓮聯保廠，8日下午在新城鄉北埔村復興營區打靶，楊姓中校廠長竟請來生存遊戲業者指導，且沒有鋼盔或安全設施，就實彈射擊，離譜行徑遭人PO上臉書，軍方接獲內部反映，查證屬實，已火速將楊姓中校記大過調離職現職，並依軍法送辦。
花東防衛指揮部政戰主任黃鍾昌今天說，聯保廠是後勤保修單位，楊姓中校擔任廠長約2年，表現正常。本月8日下午射擊訓練，隔天就接獲阿兵哥反映，立即展開調查，發現屬實，11日即依圖利罪函送憲兵隊，昨天召開人評會，核予大過一次處分，已拔除主管職調離現職。
花防部指出，凡督導、訓練都有相關作業規定，訓練部分一定有合格師資，不會同意私自派沒有奉核定的人，進到靶場教官兵使用槍枝，更遑論沒有戴任何防護措施就實彈射擊，楊姓中校作法嚴重違反相關規定。
軍方並發出新聞稿回應，楊姓軍官本月8日單位實施步槍射擊期間，擅自同意陳姓民人進入靶場，以其曾為軍職射擊教官，除指導官兵射擊訓練，並登上靶台進行實彈射擊；單位獲報調查屬實後，主動將全案函送憲兵隊偵辦，並依「刑懲併行」原則，核予楊員大過一次處分並調離現職，以儆效尤。
此事被人PO上「靠北長官3.0」臉書，靠北楊姓中校，文中指「復興營區竟然讓一個不知道有沒有安全查核通過的民人進入靶場，還讓他摸槍，不戴鋼盔還加實彈射擊，請問你『是在哈囉？』他自稱自己是什麼警政署，國安局，阿里阿雜的教官，他說你就信，你到底腦袋在裝什麼，還是你真的跟某位陳士官長一樣，狐假虎威，雙面人，難道都不知道這位鯊魚哥早就被保防查了一遍，從頭到腳身分都是假的，唯一真的就只是一個生存遊戲的老闆，到處騙東騙西一天到晚來我們營區都不知道是來幹嘛....」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言