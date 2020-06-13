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私邀生存遊戲業者入營區教打靶 離譜中校遭記過調職

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花東防衛指揮部聯勤二支部花蓮聯保廠楊姓中校廠長私邀生存遊戲業者入營區教阿兵哥打靶，離譜行徑遭記過調職並送法辦。圖／民眾提供
花東防衛指揮部聯勤二支部花蓮聯保廠楊姓中校廠長私邀生存遊戲業者入營區教阿兵哥打靶，離譜行徑遭記過調職並送法辦。圖／民眾提供

花東防衛指揮部聯勤二支部花蓮聯保廠，8日下午在新城鄉北埔村復興營區打靶，楊姓中校廠長竟請來生存遊戲業者指導，且沒有鋼盔或安全設施，就實彈射擊，離譜行徑遭人PO上臉書，軍方接獲內部反映，查證屬實，已火速將楊姓中校記大過調離職現職，並依軍法送辦。

花東防衛指揮部政戰主任黃鍾昌今天說，聯保廠是後勤保修單位，楊姓中校擔任廠長約2年，表現正常。本月8日下午射擊訓練，隔天就接獲阿兵哥反映，立即展開調查，發現屬實，11日即依圖利罪函送憲兵隊，昨天召開人評會，核予大過一次處分，已拔除主管職調離現職。

花防部指出，凡督導、訓練都有相關作業規定，訓練部分一定有合格師資，不會同意私自派沒有奉核定的人，進到靶場教官兵使用槍枝，更遑論沒有戴任何防護措施就實彈射擊，楊姓中校作法嚴重違反相關規定。

軍方並發出新聞稿回應，楊姓軍官本月8日單位實施步槍射擊期間，擅自同意陳姓民人進入靶場，以其曾為軍職射擊教官，除指導官兵射擊訓練，並登上靶台進行實彈射擊；單位獲報調查屬實後，主動將全案函送憲兵隊偵辦，並依「刑懲併行」原則，核予楊員大過一次處分並調離現職，以儆效尤。

此事被人PO上「靠北長官3.0」臉書，靠北楊姓中校，文中指「復興營區竟然讓一個不知道有沒有安全查核通過的民人進入靶場，還讓他摸槍，不戴鋼盔還加實彈射擊，請問你『是在哈囉？』他自稱自己是什麼警政署，國安局，阿里阿雜的教官，他說你就信，你到底腦袋在裝什麼，還是你真的跟某位陳士官長一樣，狐假虎威，雙面人，難道都不知道這位鯊魚哥早就被保防查了一遍，從頭到腳身分都是假的，唯一真的就只是一個生存遊戲的老闆，到處騙東騙西一天到晚來我們營區都不知道是來幹嘛....」。

教官 憲兵 國安局

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