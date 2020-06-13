射擊訓練竟讓民間業者指導 花防部中校移送法辦調職

國軍傳出請民間生存遊戲進營區教打靶醜聞。陸軍花防部今證實，花東防衛指揮部聯勤二支部花蓮聯保廠8日在北埔村復興北營區進行打靶時，楊姓中校廠長請來民間生存遊戲陳姓業者進行打靶指導，不僅讓業者持軍槍實彈射擊，也未戴鋼盔或穿安全設施。花防部表示，經單位調查屬實後，已將楊姓中移送法辦，並依規定辦理懲處。

該事件被投訴爆發後，也被揭露在臉書「靠北長官」粉絲專頁上。根據發文者指出，8日下午進入復興營區打靶，竟然有一個外號「鯊魚哥」，不知道有沒有安全查核通過的民人進入靶場；且部隊還讓他摸槍，不戴鋼盔還加實彈射擊，該人士自稱是警政署、國安局教官。發文者直言，該人士到處騙東騙西，一天到晚到營區，都不知道是來幹嘛。

陸軍花東防衛指揮部表示，整起事件查證屬實，已將所屬第二地區支援指揮部楊姓軍官移送法辦，並依規定辦理懲處；針對楊員違失行為，除依「刑懲並行」原則秉公處理，另加強靶場紀律，以嚴肅軍紀。 據了解，楊姓中校不僅遭移送法辦，也被軍方記大過並調離現職處分。