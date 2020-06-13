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被吳斯懷控洩密 王定宇回嗆法院見

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委王定宇。 圖／本報系資料照
民進黨立委王定宇。 圖／本報系資料照

中科院前晚在台東及屏東基地進行飛彈試射，疑為天弓三型增程型飛彈攔截測試，但中科院官方不願評論；綠委王定宇昨在臉書表示，中科院發射的飛彈，正是有「台版薩德」稱號的「天弓三型增程型飛彈」，引來藍委吳斯懷批評其洩密。王則反擊，自己是在媒體報導後分享消息，盼吳斯懷自重，「道歉就原諒你，否則法院見」。

王定宇表示，吳斯懷指控自己洩密證明了一件事，就是舔共、抱著中國大陸國家主席習近平大腿的人，會自動喪失查證與網路搜尋的能力。他指出，相關訊息昨上午上午9時就有媒體揭露，自己只是在中午12時左右分享訊息，且沒有離開媒體報導的範圍，稍微查證一下就會知道。

至於天弓三飛彈的性能，王定宇說，在維基百科上就有記載，隨便搜尋一下就有了，吳斯懷不查證就隨意指控別人洩密，事實上已經違反法律，「吳斯懷請你查清楚，該道歉就道歉，否則惡意散播的人，有空我們到法院好好弄清楚」。

王定宇批評，像吳斯懷這樣抱著習近平大腿的退將，本來就很讓人看不起，現在還毫不查證就隨意指控別人，這已非能力問題，而是品德問題，盼吳自重。

根據王定宇所提及的分享媒體報導內容，「自由時報」在昨報導中指出，「相關人士今天指出，中科院昨晚是以天弓二型飛彈改裝為靶彈，並發射天弓三型增程型飛彈進行作戰測試」。

但中科院官方新聞稿則表示，相關武器裝備研製、測試均依既定規劃執行，本次於台東地區執行測試，主要是配合研發進度需求辦理，有關測試項目及內容，照例不予評論，籲請國人支持。

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