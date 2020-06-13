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王定宇屢在臉書洩密 吳斯懷：炫耀有特殊消息來源？

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨立委吳斯懷。報系資料照片
國民黨立委吳斯懷。報系資料照片

民進黨立委王定宇一再於個人臉書驚爆，包含敦睦艦隊機密任務、證實中科院發射「天弓三型增程型飛彈」進行作戰測試等國防機密，國民黨立委吳斯懷中午在臉書批評，王將國軍反制能力提前曝光是愚蠢行為，國防部應盡速嚴查洩密。

吳斯懷舉例，2018年7月立法院到法國機密考察，王定宇卻在臉書打卡宣布法國東部僅一座「呂克瑟伊本」空軍基地；敦睦艦隊染疫案，王又揭露「額外航程」有重要機密任務；中科院試射飛彈，也被王證實是「天弓三型增程型飛彈」測試。

吳斯懷批評，王定宇屢次將國軍底牌公開攤在陽光底下，把國軍多年努力研發的反制能力提前曝光，是在炫耀自己有特殊消息來源？還是在提醒大陸我方軍備，要對岸早做準備？

吳斯懷表示，王定宇洩漏軍事機密並非第一次，不論是蔡總統或是民進黨主席蔡英文都不應視而不見；國軍是中華民國的國軍，不是蔡的禁衛軍，更不是民進黨黨軍，為確保軍隊國家化的角色定位，國防部應盡速嚴查王定宇洩密。

吳斯懷也提到，之前依立委職權向國防部索取公開資料作為問政參考，也事先告知國防部若有「機敏資料」可不用提供，結果還是被抹成「洩密」，現在與王定宇相比，難道判斷是否構成洩密的依據是顏色，還是「台灣價值」額度夠不夠？

王定宇 國軍 吳斯懷

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