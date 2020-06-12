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軍友社再訪金門與33化兵群 慰勞官兵防疫辛勞

聯合報 / 記者程嘉文╱即時報導
軍友社慰問金門防衛部戰車營。記者程嘉文/攝影
軍友社慰問金門防衛部戰車營。記者程嘉文/攝影

新冠肺炎在國內雖已相當一段時間未傳出疫情，但軍方化學兵部隊仍然待命投入消毒作業，也提供空置營區作為檢疫隔離之用。國防部長張冠群與中華民國軍人之友社理事長李棟樑，連續兩天前往金門、桃園龍岡，慰勞投入防疫官兵的辛勞。

李棟樑、張冠群今天上午前往龍岡的陸軍33化學兵群。33群在疫情期間，多次執行海外返台包機的消毒任務。李棟樑表示，自己3月間疫情高峰時，就曾來慰勞33群，但是國防部長嚴德發希望能多給防疫官兵鼓勵，因此請他再跑一趟。李棟樑除了致贈部隊慰問金，也贈送33群全體官兵每人一張統一超商的餐券，可以提取便當、麵包、飲料各一。李棟樑開玩笑形容，食物分量對自己的年紀來說太多，「對大家應該剛好」。

李棟樑、張冠群昨天則到金門，除了慰問戰車營之外，也前往位於神鷹營區的檢疫隔離所。神鷹營區位於尚義機場旁，在部隊縮減後目前空置，因此在疫情期間，軍方與縣府合作，將其改為檢疫隔離區，設立29個隔離病床。其交通位置方便，即使小金門有軍民需要隔離，船程加車程也不到一小時；如果需要後送回臺灣，更是方便。不過軍方也表示，金門地區至今未傳出疑似病例，神鷹營區檢疫所目前尚未有人進住。

軍友社理事長李棟樑（左六）、國防部副部長張冠群（左七），在金門神鷹營區檢疫所合影。記者程嘉文/攝影
軍友社理事長李棟樑（左六）、國防部副部長張冠群（左七），在金門神鷹營區檢疫所合影。記者程嘉文/攝影
軍友社理事長李棟樑慰問33化兵群官兵。記者程嘉文/攝影
軍友社理事長李棟樑慰問33化兵群官兵。記者程嘉文/攝影

疫情 金門 國防部

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