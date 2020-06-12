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昨晚試射什麼飛彈？中科院不願證實的 王定宇全貼臉書

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委王定宇表示，
民進黨立委王定宇表示，

中科院昨深夜在台東及九鵬基地進行飛彈試射，外界研判種類極有可能是天弓三型增程型飛彈攔截測試，但中科院不願證實。而民進黨立委王定宇今天則在臉書表示，中科院昨晚發射的飛彈，正是有「台版薩德」稱號的「天弓三型增程型飛彈」。

王定宇表示，中科院昨晚進行「新型飛彈實彈射擊測試」，分別在台東基翬海邊及屏東九鵬基地，發射靶彈及研測中的新型飛彈，測試「新型飛彈攔截來襲飛彈」的命中擊毀效能；並以天弓二型飛彈改裝為靶彈，發射有「台版薩德」稱號的「天弓三型增程型飛彈」進行作戰測試。王說，弓三增程型飛彈能在更高的高度進行攔截。

中科院昨晚發布新聞稿表示，一切依國防部戰略指導與軍種作戰需求，執行各項武器系統研發、產製，以建購我國自主國防武力，相關武器裝備研製、測試均依既定規劃執行，本次於台東地區執行測試，主要是配合研發進度需求辦理，有關測試項目及內容，照例不予評論，籲請國人支持。

飛彈 中科院 台東

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