挺台法案又一樁 美參議員提「台灣國防法」

美國共和黨籍聯邦參議員霍利（Josh Hawley）11日提出「台灣國防法（Taiwan Defense Act）」草案，要求美國國防部履行「台灣關係法」所規定的義務，確保台灣有抵禦中共侵略的能力，並定期向國會報告此一進度。

霍利在法案中指出，中國大陸政府似乎在計劃與發展能力，利用「既成事實（fait accompli）策略」來迫使台灣接受統一，將台灣人民的安全與社會系統、經濟系統都置於險境；美國須保持抵制中國大陸這項策略的能力。

台灣國防法要求，自明年起連續6年，美國國防部長必須在每年的4月底之前，向國會提交報告，說明國防部如何增進美國軍隊如何增進聯合作戰能力，組織聯合行動，以對抗中國大陸政府想對台灣造成的既成事實策略。

「既成事實」指中國大陸對台戰略，意在美國軍隊能有效反應之前，中國大陸透過軍事力量奪取對台灣的控制權，並阻止美軍的聯合行動。

霍利在推特表示，這是為制止中國大陸的帝國主義，捍衛美國的切身利益與作為美國夥伴的台灣。

霍利表示，台灣為自由開放的印太地區要津，若中共奪取台灣控制權，將可統治印太地區，對美國的亞洲盟友、對在印太地區工作的美國人都會構成不可接受的威脅，絕不能容忍此事發生。

根據台灣國防法內容，國會意見認為，若中國大陸強迫統一台灣（特別是武統），美國維護自由開放印太地區的能力，將受到嚴重損害；這項能力的喪失，將使美國中產階級與勞動階級的脆弱程度大幅增加，遭受中國大陸經濟脅迫的美國盟友及夥伴亦然。

國會意見認為，台灣命運與印太地區所有國家的命運相連，包括美國；依據台灣關係法，任何以和平以外的手段決定台灣未來的作法，都將受到美國嚴重關切，且自1997年起美國政府就持續落實這項承諾。

國會意見也提到，「2020財年國防授權法案（the National Defense Authorization for Fiscal Year 2020）」重申台灣關係法與六項保證，是美台關係的基石。