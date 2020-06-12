挺台法案又一樁 美參議員提「台灣國防法」

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國共和黨籍聯邦參議員霍利。路透社
美國共和黨籍聯邦參議員霍利。路透社

美國共和黨籍聯邦參議員霍利（Josh Hawley）11日提出「台灣國防法（Taiwan Defense Act）」草案，要求美國國防部履行「台灣關係法」所規定的義務，確保台灣有抵禦中共侵略的能力，並定期向國會報告此一進度。

霍利在法案中指出，中國大陸政府似乎在計劃與發展能力，利用「既成事實（fait accompli）策略」來迫使台灣接受統一，將台灣人民的安全與社會系統、經濟系統都置於險境；美國須保持抵制中國大陸這項策略的能力。

台灣國防法要求，自明年起連續6年，美國國防部長必須在每年的4月底之前，向國會提交報告，說明國防部如何增進美國軍隊如何增進聯合作戰能力，組織聯合行動，以對抗中國大陸政府想對台灣造成的既成事實策略。

「既成事實」指中國大陸對台戰略，意在美國軍隊能有效反應之前，中國大陸透過軍事力量奪取對台灣的控制權，並阻止美軍的聯合行動。

霍利在推特表示，這是為制止中國大陸的帝國主義，捍衛美國的切身利益與作為美國夥伴的台灣。

霍利表示，台灣為自由開放的印太地區要津，若中共奪取台灣控制權，將可統治印太地區，對美國的亞洲盟友、對在印太地區工作的美國人都會構成不可接受的威脅，絕不能容忍此事發生。

根據台灣國防法內容，國會意見認為，若中國大陸強迫統一台灣（特別是武統），美國維護自由開放印太地區的能力，將受到嚴重損害；這項能力的喪失，將使美國中產階級與勞動階級的脆弱程度大幅增加，遭受中國大陸經濟脅迫的美國盟友及夥伴亦然。

國會意見認為，台灣命運與印太地區所有國家的命運相連，包括美國；依據台灣關係法，任何以和平以外的手段決定台灣未來的作法，都將受到美國嚴重關切，且自1997年起美國政府就持續落實這項承諾。

國會意見也提到，「2020財年國防授權法案（the National Defense Authorization for Fiscal Year 2020）」重申台灣關係法與六項保證，是美台關係的基石。

國防部 台灣關係法

延伸閱讀

期貨商論壇／輕原油期 正面看待

川普重啟競選活動 首站奧克拉荷馬共和黨票倉

梁振英：美國干預香港為己利 可隨時犧牲在港「幫兇」

美國經濟前景悲觀疫情恐復發 亞股大多收跌

相關新聞

晉陞「飛鼠一號」發射？中科院今晚台東再射神秘飛彈

台東成功鎮今天晚上8點多轟隆巨響，1枚飛彈從基翬漁港垂直升空，噴發火焰照亮天空，原來國家中山科學研究院從今天起，有4天在...

挺台法案又一樁 美參議員提「台灣國防法」

美國共和黨籍聯邦參議員霍利（Josh Hawley）11日提出「台灣國防法（Taiwan Defense Act）」草案...

【重磅快評】美機飛領空是大新聞？其實你該知道這些事

前日上午各媒體報導，一架美軍C-40運輸機正飛入台灣領空，甚至傳出降落松山或清泉崗。雖然事後證實，美機是在四萬呎高空，一...

關指部實彈打靶跳彈擊中士官 六軍團：將懲處指揮官

媒體報導，陸軍關渡指揮部於4月23日在基隆外木山靶場實施實彈射擊時，一名張姓士官遭跳彈波及導致右大腿右骨骨折。對此，陸軍...

慶富董座涉獵雷艦弊案求交保 沒提證明 延押2月

捲入獵雷艦弊案的慶富公司董事長陳慶男，涉及海科館詐貸三億多元案被羈押。

獵雷艦弊案 海軍前正副司令逃過懲戒

海軍二○一三年辦理獵雷艦採購案時，司令陳永康與副司令蒲澤春沒評估風險及廠商履約能力就放寬競標廠商財力資格，讓資本額僅一億...

太慢移送造成獵雷艦案彈劾無效？監院：均照流程

海軍前司令陳永康、總統府戰略顧問蒲澤春大幅放寬投資廠商資格，致使獵雷艦採購案「康平專案」失敗；公懲會今以超過懲戒時效為由...

獵雷艦弊案監院「太晚彈劾」 司令、副司令安全下莊

海軍前司令陳永康、總統府戰略顧問蒲澤春大幅放寬投資廠商資格，致使獵雷艦採購案「康平專案」失敗；時任高雄市海洋局局長王端仁...

影／勇鷹原型機升空十六分鐘 國防部發布首航紀錄影片

預定於本月22日升空首飛的空軍高級教練機「勇鷹」原型機，今天在台中清泉崗基地實施試飛，升空十六分鐘，國防部下午發布戰機起...

勇鷹原型機升空測試 伴護IDF戰機飛官大姆指比讚

漢翔編號11001的國軍新一代高級教練機「勇鷹」原型機，今天上午在台中清泉崗基地首度升空測試，空軍派遣兩名飛官駕駛IDF...

日統合幕僚監部秀監控力 竟呈現台灣在區域戰略角色？

日本防衛省統合幕僚監部今天透過推特，發布日軍針對出沒在鄂霍次克海與東海的西方國家戰機進行反應，推文附圖出現有台灣周邊空域...

「勇鷹」高教機展翅 清晰照曝光

首架國機國造AJT（Advanced Jet Trainer新式高教機「勇鷹」，今日在空軍清泉崗基地首度進行試飛，吸引多...

熱門新聞

2個重要原因！楊明州擠下王國材 接任高雄代理市長

罷免黃捷成功機會多大？最新民調出爐

陳其邁代理高市長？蔡詩萍：選輸的人來當 對得起高雄市民？

影／告別高雄！ 韓國瑜：不會接受任何職務

高雄綠營：陳其邁可能17日請辭 代理市長考量楊明州

晉陞「飛鼠一號」發射？中科院今晚台東再射神秘飛彈

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。