晉陞「飛鼠一號」發射？中科院今晚台東再射神秘飛彈

台東成功鎮今天晚上8點多轟隆巨響，1枚飛彈從基暈漁港垂直升空，噴發火焰照亮天空，原來國家中山科學研究院從今天起，有4天在東南部外海進行火砲射擊。專家原判中科院進行「強弓專案」的天弓三增程型防空飛彈驗證。

軍事專家表示，依據「無限高」彈道高度研判，中科院近年都在進行「強弓專案」的天弓三增程型防空飛彈驗證，去年和今年4月9日也曾在同一區域進行專案飛彈測試，同樣從台東升空愛國者或弓一、弓二靶彈，並從屏東九鵬基地發射弓三攔截。

「強弓專案」計畫將現役天弓三型防空飛彈，射程高度從弓三的45公里，增程到70公里，同時將彈體緊緻化，強化推力，希望能在50至150公里之間的高空有效攔截來襲的導彈，被稱為「台版薩德」。

根據漁業署公告射擊通報顯示，中科院分別在6月11日、12日及15日、16日共計4天時間，並在晚間7點40分至8點45分止，在東南部海空域進行火砲射擊，範圍包含了綠島、蘭嶼及恆春海空域，比較引人側目的是最大彈道高度為「無限高」。

今天晚上8點多，1枚飛彈從成功鎮基暈漁港附近拔地而起，直衝天際，飛彈產生的呼嘯和強光，劃破寂靜昏暗的長空，只見一道火光直竄天空，約20秒後才消失眼前。

據了解，由於晉陞科技太空公司合約最遲今年6月要完成發射，但受限於台東南田土地爭議問題未解決，不少軍事迷一度懷疑和中科院關係良好的晉陞，借用九鵬基地試射「飛鼠一號」，結果是中科院飛彈驗證。

至於，今晚中科院試射驗證何種飛彈？現場工作人員都三緘其口，僅表示，「這是該院例行性飛彈測試，希望國人支持國防」。