【重磅快評】美機飛領空是大新聞？其實你該知道這些事

前日上午各媒體報導，一架美軍C-40運輸機正飛入台灣領空，甚至傳出降落松山或清泉崗。雖然事後證實，美機是在四萬呎高空，一路「縱貫線」南下，未曾降落，但仍足讓不少網民與政客興奮，認為是台美軍事合作再獲突破的例證。接下來的電視談話節目，名嘴們更藉此撈到一筆車馬費。

然而，事實是否當真如此？近一兩年，這類飛機航行軌跡的消息，大量在社群網站與媒體出現，為什麼？

現代飛機都有「詢答器」（transponder），飛行途中發送身分資訊，以利航管單位追蹤，或是識別敵我身分。一般而言，軍機任務較敏感，對外透露的資訊較少；民航界沒有類似顧慮，現代客機的進階版詢答器ADS-B（「自動相關監視廣播」縮寫），可把機號、航班號、起訖地點、即時位置、速度、高度等資訊，不斷對外廣播傳出。由於訊號不限航管單位才收得到，業者看到商機，便串連各地發燒友架設接收器，在網站公布空中交通動態供人查閱。

C-40其實就是波音737客機，美軍用於人員行政運輸，角色和國軍的專機中隊一樣。這類商規機種當然有ADS-B，但會視情況只開啟部分內容。例如我國總統專機也是737，平日網友無法看到完整行蹤資訊，先前卻被媒體在網站發現，在東部外海上空不斷兜圈。原來當時是大修出廠試飛，沒有機密性，因此打開系統測試；平日搭載元首任務敏感，就僅對外釋放少數資訊。

回到主題，當天這架美軍C-40，是由琉球嘉手納基地飛往泰國烏打拋基地，相關ADS-B資訊在網站上一覽無遺，顯示是一般人員運輸業務，沒有特殊機敏性。一般情況下，應由台灣東方飛到鵝鑾鼻上空，再左轉飛往南海，這次卻由東北角「登陸」，再沿台灣西部一路南飛，原因應是國軍正在花蓮外海空域實彈射擊，才繞道改走本島上空。

美軍行政專機的航路，選擇飛越台灣上空，是否代表雙方關係突破？答案也不是。幾十年來，美國參眾議員等政要訪台，通常搭乘軍方專機，C-40或其他行政機現身松山機場，其實不是新聞。要說「飛越」就是突破，實在牽強。

「美軍運輸機飛越台灣」事件，雖然在事實層面沒有特殊意義，卻一度成為新聞焦點，對大眾視聽發揮不成比例的影響。這很大因素必須「歸功」國內媒體生態：閱聽大眾對軍事新聞感興趣，但往往對軍事知識一知半解，更因相關資訊的機密性與敏感性，看新聞的人或寫新聞的人，對各式消息不易辨別其中真假。往往不僅各自表述，還常依據本身的立場傾向，對在海平面下的冰山形狀恣意「腦補」。在網路即時新聞的時代，媒體更宛如追逐兔子模型的競賽犬，只要有人帶頭起步開跑，其他人不管三七廿一，管它離譜不離譜，先跟進再說。

C-40事件似乎是一場烏龍，但從許多其他例子，卻可看到各國政府或政治勢力，已經發現在社群網站當道時代，藉由匿名身分揭露資訊，所能發揮的巨大宣傳價值。這些在網路上被拋出的資訊，本身未必虛假，但正如瞎子摸象，每人所能接觸到的，只是整體的一小部分。對已知的資訊進行歸納拼湊，這是人情之常，但在已知資訊來源有限、更可能是被篩選釋出的情況下，藉此反推出的「全般面貌」是否真正面貌，恐怕要打上一個大問號。

因此，一場並不特別的航線選擇，卻被視為台美關係升溫證據，真的只是單純烏龍，還是有心人趁機在大眾心目中製造印象？答案可能永遠也不會揭曉。

歡迎來到神祕迷人，又充滿各種謊言的情報世界。沒人能在這個真假難辨的迷宮裡不犯錯，然而多充實知識學能，強化邏輯思維，不被既定印象主宰判斷，卻是提升「不受人惑」機率的唯一法門。