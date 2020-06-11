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關指部實彈打靶跳彈擊中士官 六軍團：將懲處指揮官
媒體報導，陸軍關渡指揮部於4月23日在基隆外木山靶場實施實彈射擊時，一名張姓士官遭跳彈波及導致右大腿右骨骨折。對此，陸軍六軍團證實此事並表示，會懲處靶場指揮官，並嚴加檢查靶場設施安全；而該名士官送醫治療後，目前康復狀況良好。
據了解，關指部聯兵旅第一營4月23日在外木山靶場進行駐地步槍射擊訓練，由於該靶場並非正規靶場，靶場警戒士官除射擊線區與準備區外，靶位解戒士官無法站在兩方防彈牆外，僅能在射擊時蹲在背彈牆後方，射擊結束後才會跑到前方靶位處舉旗示警，因而遭跳彈波及，造成右大腿骨折。
陸軍六軍團表示，當天經幹部立即處置後就近送醫治療，事發後已協請醫院給予最佳照護，目前康復狀況良好；除將針對靶場指揮官進行行政重懲，另援引為例，針對靶場設施安全，嚴予檢查，以確保部隊訓練安全。
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