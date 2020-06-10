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準颱風鸚鵡路徑曝光 預估本周末最接近台灣

日統合幕僚監部秀監控力 竟呈現台灣在區域戰略角色？

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
日本防衛省統合幕僚監部今天透過推特，發布日軍針對出沒在鄂霍次克海與東海的西方國家戰機進行反應，推文附圖出現有台灣周邊空域的電腦螢幕。圖：防衛省統合幕僚監部推特
日本防衛省統合幕僚監部今天透過推特，發布日軍針對出沒在鄂霍次克海與東海的西方國家戰機進行反應，推文附圖出現有台灣周邊空域的電腦螢幕。圖：防衛省統合幕僚監部推特

日本防衛省統合幕僚監部今天透過推特，發布日軍針對出沒在鄂霍次克海與東海的西方國家戰機進行反應，推文附圖出現有台灣周邊空域的電腦螢幕。前海軍官校軍事學科部教官呂禮詩表示，由此可知，日本是能透過與那國島的雷達站，掌握釣魚台、台灣東北部及東部的海空目標。他認為，畫面呈現了「印太戰略」的台灣角色。

統合幕僚監部今天推文指出，航空自衛隊昨天掌握在鄂霍次克海和東海出現的西方國家戰機，對於領空可能遭入侵，自衛隊戰鬥機緊急啟動並作出反應。貼文宣示防衛省自衛隊將繼續採取一切可能的措施，以打擊入侵領空的勢力。貼文附圖則是自衛隊人員在監控電腦螢幕前模擬下達指令的畫面，螢幕呈現東北亞空情畫面。

呂禮詩以「日本防衛省統合幕僚監部想說什麼？」為題在臉書貼文評論這個畫面表示，螢幕上狀態頁的中心點應該是琉球那霸基地（Naha），但左側的四分之一顯示的就是台灣附近的區域。當然這只是「模擬畫面」，所以沒有即時海空情，但從顯示的範圍，即可得知日本是能透過與那國島的雷達站，掌握釣魚台、台灣東北部及東部的海空目標。

他表示，「群島防禦」（archipelagic defense）的概念，就是日本由種子島、奄美大島、沖繩、宮古、石垣島，一路到台灣所形成「海空封鎖線」。統合幕僚監部想說的絕對不是推特字面上，東海領空可能被入侵的訊息，而是「印太戰略」的台灣角色。

日本防衛省統合幕僚監部今天透過推特，發布日軍針對出沒在鄂霍次克海與東海的西方國家戰機進行反應，推文附圖出現有台灣周邊空域的電腦螢幕。圖：防衛省統合幕僚監部推特
日本防衛省統合幕僚監部今天透過推特，發布日軍針對出沒在鄂霍次克海與東海的西方國家戰機進行反應，推文附圖出現有台灣周邊空域的電腦螢幕。圖：防衛省統合幕僚監部推特

日本 自衛隊 戰機

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