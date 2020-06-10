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美國、中共軍機 同時現身我空域

聯合報 / 記者洪哲政／台北報導

國防部昨天分別證實，一架美國海軍波音C-40A運輸機昨上午經申請進入我陸域領空進入南海，而幾同一時段，中共有多架次蘇愷卅戰機侵入我航空識別區（ADIZ）西南角，遭我方驅離。

一架美國海軍波音C-40運輸機昨自沖繩起飛後，開啟TP應答訊號，讓民間航跡追蹤網站掌握航跡，其繞過基隆後沿我西部陸地上空向南飛行，進入南海，經越南飛抵泰國。

國防部昨中午發出新聞稿，證實美軍這架專機航跡，並表示美機進入我空域，曾按程序完成申請，期間並未降落我任何機場；國防部同時強調，台海周邊海、空域狀況，國軍都能充分掌握。

國防部隨後主動披露，國軍昨天上午偵獲中共蘇愷卅戰機多架次，短暫進入台灣西南空域，除廣播警告外，我空中偵巡戰機全程掌握並採積極驅離應處。

國防部說，國軍運用聯合情監偵作為，對於台海周邊海、空域狀況，均能充分掌握，並採積極應處作為，維護國土安全，籲請國人放心。

軍方形容的西南空域，屬於我航空識別區西南角，過去經常有共機切入，遭我驅離，曝光的機種多屬轟六等慢速機，國防部昨披露犯我空防的是主戰的蘇愷戰機，引發關注。

國防部昨天也宣布，國軍漢光卅六號實兵演習將在七月展開，七月十六日將開放在台中甲南海灘實施的「聯合反登陸作戰」實彈演習，在防疫管制人員監控下，操演將擴大動員後備部隊參演，並驗證國軍新編成的「聯合兵種營」。七月十四日將舉行「萬安四十三號」軍民聯合防空演習，全國民眾屆時都將收到「國家級」模擬飛彈空襲警報簡訊，但今年為配合防疫，演習期間，人、車都不用管制。

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