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美軍專機取道我領空 蘇紫雲：天候因素可能性較大

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防安全研究院國防資源與產業研究所所長蘇紫雲表示，經他確認當時台海周邊雲圖發現有不少雲雨胞，可能導致亂流，研判美機因天候才借道我陸域上空航路前往東南亞，可能性較大。圖／蘇紫雲提供
國防安全研究院國防資源與產業研究所所長蘇紫雲表示，經他確認當時台海周邊雲圖發現有不少雲雨胞，可能導致亂流，研判美機因天候才借道我陸域上空航路前往東南亞，可能性較大。圖／蘇紫雲提供

美國海軍一架C-40A專機今天取道我國西岸陸域上空飛往泰國，國防安全研究院國防資源與產業研究所所長蘇紫雲表示，經他確認當時台海周邊雲圖發現有不少雲雨胞，可能導致亂流，研判美機因天候才借道我陸域上空航路前往東南亞，可能性較大。

蘇紫雲説，美軍C-40運輸機是波音737-700的強化軍規版，主要用於精密裝備及政軍要員運輸，他評估美軍專機上可能有重要物資或要員，或前往泰國執行醫療後送等任務，因此在通報台灣的飛航情報區（FIR）後，採A1與A577航路直接穿越我國領空。

他表示，駐日美軍軍機往來南海、東南亞區域，一般是經台灣東部空域的航路，例如2015年迫降台南機場的兩架美軍陸戰隊F/A-18戰鬥機，就是由台灣東部轉飛至西部的台南空軍基地。此次採台灣西部航路，的確特別。

但蘇紫雲表示，台灣東部靶區今天表定有炸射操演，他進一步查詢今天上午台海周邊雲圖，發現東部外海天候不佳，有許多雲雨胞，也不適合炸射，研判美軍專機可能因天候向我借道，外界不需過度解讀。不過，我防空識別區西南角今天出現共機犯我空防，是否與美機航路有關，值得關注。

美軍 專機 東南亞

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