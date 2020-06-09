陸軍特指部特1營展開350公里「戰術任務行軍訓練」

陸軍特種作戰指揮部特1營昨（8日）起展開為期15天、總距離350公里的「戰術任務行軍訓練」，沿途將執行軍事定向越野、地空整體作戰、要港防衛、應援重要目標防護等課目。

特指部昨天在桃園武漢營區舉行開訓典禮，由陸軍副司令莫又銘主持，將領勛勉官兵透過戰術任務行軍磨練戰技，強化特種作戰能力，並提醒各級幹部則應秉持審慎態度，掌握部隊及官兵安全，圓滿達成任務。