陸軍特指部特1營展開350公里「戰術任務行軍訓練」
陸軍特種作戰指揮部特1營昨（8日）起展開為期15天、總距離350公里的「戰術任務行軍訓練」，沿途將執行軍事定向越野、地空整體作戰、要港防衛、應援重要目標防護等課目。
特指部昨天在桃園武漢營區舉行開訓典禮，由陸軍副司令莫又銘主持，將領勛勉官兵透過戰術任務行軍磨練戰技，強化特種作戰能力，並提醒各級幹部則應秉持審慎態度，掌握部隊及官兵安全，圓滿達成任務。
特指部表示，特1營此次行軍，透過徒步與乘車交替方式執行，強化特戰部隊城鎮及濱海作戰能力，讓每位官士兵熟悉特種作戰的各項程序、步驟及要領。全程以「想定結合敵情、現地實兵驗證」方式，納入各項訓練課目，實際驗證部隊作戰指揮、兵力運用及後勤整備效能，提升特戰部隊作戰能力。
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