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蘇愷戰機犯我西南角空域 揭仲：擦槍走火風險恐升高
美軍一架C-40A運輸機今天飛越我國西岸陸域領空前往泰國，共機緊接同時出現在我西南空域犯我空防，中華戰略前瞻協會研究員揭仲認為兩件事是巧合的獨立事件，我方須關注的，是共機在我防空識別區西南角的活動，若常態性成為戰機對抗操演空域，將增高兩軍短兵相接、擦槍走火的風險，我空防壓力將會更高。
揭仲表示，美軍專機搭載官員、參議員前往各國訪問，事屬慣例，過去也曾進入我國領空降落我機場；美軍專機取道我領空，與近同一時間發生共機侵入我航空識別區事件，或許是巧合。
他認為，需要關注的是，共機過去出現我航空識別區（ADIZ）西南角，都是「遠海長航」的編隊，除戰機外，多搭配其他包括轟六等慢速機，屬於在遠程機動時編隊「經過」；當地並非共機實施對抗操演的空域。
但揭仲表示，據國防部今天公布的訊息，共軍在當地空域犯境的機種，是多架蘇愷30戰機，不見其他慢速機種，戰機在當地空域實施對抗操演可能性高。他認為，若當地空域成為中共戰機常態化實施對抗演訓區域，將增高兩軍短兵相接、擦槍走火的風險，我空防壓力將會更高。
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