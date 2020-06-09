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美軍機取道我陸域領空赴泰 黃介正：台美互信程度高

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
熟稔飛航事務的中華科技大學助理教授林仲璋透過臉書披露美國海軍C40行政專機平時與今天變更的航路。圖：取自林仲璋臉書網頁
熟稔飛航事務的中華科技大學助理教授林仲璋透過臉書披露美國海軍C40行政專機平時與今天變更的航路。圖：取自林仲璋臉書網頁

美軍一架C-40A運輸機昨日飛越我國西岸陸域領空前往泰國，淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正表示，美軍軍機進入我領空，除顯示台美高度互信外，刻意開啟TP應答訊號，尤其耐人尋味。而此舉會否常態化？應關注北京會否因此提高警覺。

美軍一架C-40A運輸機昨日飛越我國西岸陸域領空前往泰國，共機緊接同時出現在我西南空域犯我空防，學者多認為兩件事是巧合的獨立事件，也有學者研判美機是為避開台灣東岸今天預定的火砲射擊，才取道陸岸空域的民航機路線，但今天是這項火砲演習的「預備日」，空域有無管制，無法確認。

黃介正受訪表示，美軍專機進入我領空循民航航路飛行，本身或無特殊之處，但其開啟TP應答訊號，對外顯示航跡，過去鮮見。他說，美國軍機進入我領空，一定會經申請核准，而只要不開啟應答訊號，就只有政府知情，但這架專機打開訊號後，「從火腿族到北京」大家就統統知道了，舉措耐人尋味。

黃介正指出，美國軍機進入我領空走民航路線，並不是最省油的航路，國防部昨日出面證實此事，代表台美有一定的互信與聯繫。由於國防部昨天同一時間也證實我西南角空域出現共機，官方在發布美「中」軍機在海峽情況訊息前，台美事前或有溝通協調的空間。

黃介正說，共機藉由「遠海長航」等措舉，試圖將行經台海周域空域常態化，這架美軍專機雖非武裝軍機，但今後美國軍機進入台北航空識別區、取道我領空的案例，頻密度會否增高，甚至也將之「常態化」，必須密切關注，尤其北京會否因此產生警覺。

美軍 北京 專機

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