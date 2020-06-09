美軍機取道我陸域領空赴泰 黃介正：台美互信程度高

美軍一架C-40A運輸機昨日飛越我國西岸陸域領空前往泰國，淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正表示，美軍軍機進入我領空，除顯示台美高度互信外，刻意開啟TP應答訊號，尤其耐人尋味。而此舉會否常態化？應關注北京會否因此提高警覺。

美軍一架C-40A運輸機昨日飛越我國西岸陸域領空前往泰國，共機緊接同時出現在我西南空域犯我空防，學者多認為兩件事是巧合的獨立事件，也有學者研判美機是為避開台灣東岸今天預定的火砲射擊，才取道陸岸空域的民航機路線，但今天是這項火砲演習的「預備日」，空域有無管制，無法確認。

黃介正受訪表示，美軍專機進入我領空循民航航路飛行，本身或無特殊之處，但其開啟TP應答訊號，對外顯示航跡，過去鮮見。他說，美國軍機進入我領空，一定會經申請核准，而只要不開啟應答訊號，就只有政府知情，但這架專機打開訊號後，「從火腿族到北京」大家就統統知道了，舉措耐人尋味。

黃介正指出，美國軍機進入我領空走民航路線，並不是最省油的航路，國防部昨日出面證實此事，代表台美有一定的互信與聯繫。由於國防部昨天同一時間也證實我西南角空域出現共機，官方在發布美「中」軍機在海峽情況訊息前，台美事前或有溝通協調的空間。

黃介正說，共機藉由「遠海長航」等措舉，試圖將行經台海周域空域常態化，這架美軍專機雖非武裝軍機，但今後美國軍機進入台北航空識別區、取道我領空的案例，頻密度會否增高，甚至也將之「常態化」，必須密切關注，尤其北京會否因此產生警覺。