美軍專機沿我陸岸空域航路飛行 專家：純避開火砲演習

美國海軍一架C40行政專機今天上午沿我西岸陸域上空飛入南海抵達泰國，由於當時海峽西南角有共機出沒，部分輿論解釋此舉為「美軍護台」。但專家披露，美軍專機之舉是因為台灣東岸的R15靶區今天在火炮演習，因此才變更日常航線。

國防部證實，美軍一架C-40A運輸機飛越我國西岸陸域領空，而美機進入我空域，曾按程序完成申請，期間並未降落我任何機場。

熟稔飛航事務的中華科技大學助理教授林仲璋透過臉書披露，其實美軍行政專機平常由琉球飛往泰國烏打拋空軍基地航路，是由沖繩啟程沿V91航路，至日本池見（Ikema），接著沿G581航路通過恆春，再轉向南走N892航路，飛離台北飛航情報區，繼續飛至泰國。

林仲璋進一步指出，只是今天台灣東岸R15靶區正在火炮演習，美軍專機路線因此變更，由沖繩啟程沿Y322航路轉R595航路，由陽明山民航局導航台引導，沿W4航路一路通過後龍、苗栗、而至台南新港，接著出海向南走A577航路，飛離台北飛航情報區。