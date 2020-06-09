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美軍專機沿我陸岸空域航路飛行 專家：純避開火砲演習

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
熟稔飛航事務的中華科技大學助理教授林仲璋透過臉書披露美國海軍一架C40行政專機平時與今日變更的航路。圖：取自林仲璋臉書網頁
熟稔飛航事務的中華科技大學助理教授林仲璋透過臉書披露美國海軍一架C40行政專機平時與今日變更的航路。圖：取自林仲璋臉書網頁

美國海軍一架C40行政專機今天上午沿我西岸陸域上空飛入南海抵達泰國，由於當時海峽西南角有共機出沒，部分輿論解釋此舉為「美軍護台」。但專家披露，美軍專機之舉是因為台灣東岸的R15靶區今天在火炮演習，因此才變更日常航線。

國防部證實，美軍一架C-40A運輸機飛越我國西岸陸域領空，而美機進入我空域，曾按程序完成申請，期間並未降落我任何機場。

熟稔飛航事務的中華科技大學助理教授林仲璋透過臉書披露，其實美軍行政專機平常由琉球飛往泰國烏打拋空軍基地航路，是由沖繩啟程沿V91航路，至日本池見（Ikema），接著沿G581航路通過恆春，再轉向南走N892航路，飛離台北飛航情報區，繼續飛至泰國。

林仲璋進一步指出，只是今天台灣東岸R15靶區正在火炮演習，美軍專機路線因此變更，由沖繩啟程沿Y322航路轉R595航路，由陽明山民航局導航台引導，沿W4航路一路通過後龍、苗栗、而至台南新港，接著出海向南走A577航路，飛離台北飛航情報區。

美軍 專機 泰國

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