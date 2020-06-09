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敦睦艦隊染疫責任歸屬調查 國防部：總結報告進行中
傳國防部專案進行海軍敦睦艦隊染疫調查已告段落，被調離現職的海軍艦隊指揮部指揮官高嘉濱中將、敦睦支隊長、艦指部參謀長陳道輝少將將接受申誡處分，但可望官復原職。國防部上午表示，全案總結報告正進行中，待完成總結結論後，會適時向外界作公布。
109年敦睦遠航支隊返國後，旗艦「磐石」號油彈補給艦爆發疫情，國防部第一時間宣布，將高嘉濱、陳道輝調離現職接受調查。有軍中消息人士指稱，調查證明高嘉濱、陳道輝兩人在職務上並無重大疏失，因此將由先前暫任的海軍司令部委員回任原職，其懲處將限於記過申誡層級。傳這項決定最快今天公布。
國防部上午舉行記者會，國防部發言人史順文表示，敦睦支隊染疫調查總結報告現正進行當中，國防部將盡快完成總結結論後，會適時向外界作公布。
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