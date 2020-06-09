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國軍七月漢光實兵 首度驗證「聯合兵種營」戰力

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國軍漢光36號實兵演習將於七月份陸續展開，國防部作計室聯戰處處長林文皇上午表示，今年漢光演習將首度驗證新編成的「聯合兵種營」。記者洪哲政/攝影
國軍漢光36號實兵演習將於七月份陸續展開，國防部作計室聯戰處處長林文皇上午表示，今年漢光演習將首度驗證新編成的「聯合兵種營」。記者洪哲政/攝影

國軍漢光36號實兵演習將於7月陸續展開，國防部作計室聯戰處處長林文皇上午表示，今年漢光演習將首度驗證新編成的「聯合兵種營」，於台中甲南海灘實施泊、灘、岸聯合反登陸作戰「實兵、實彈」操演，以展現聯兵營可獨立遂行聯合作戰指管與兵、火力整合的戰力組建效能。

國防部上午舉行者會，林文皇表示，今年「漢光36號」演習因應新冠病毒疫情，遵照中央流行疫情指揮中心風險評估與防疫指引及國防部戰備需求，將分別調整於7月及9月份，依序實施「實兵演習」與「電腦兵棋推演」

林文皇說，在實兵演習部分，依敵武力犯台軍事威脅為想定，由三軍部隊採聯合作戰編組形態，按作戰及指揮程序，並整合全民總力，在我海、空域及本、外離島等地區，於7月13日至17日執行5天4夜三軍聯合防衛作戰實兵操演，藉以驗收國軍部隊平時訓練成效及提升整體防衛作戰能力。

而演習開放課目，將於7月16日10時至10時50分，在台中甲南海灘實施「聯合反登陸作戰」實彈演習。至於屆時蔡總統是否親自校閱，國防部發言人史順文以事涉總統府權責，沒有評論。

至於電腦兵棋推演，林文皇表示，國防部將於9月14至18日實施連續24小時防衛作戰電腦兵棋對抗演練，由攻擊軍模擬敵犯台各種軍事作戰行動設計想定，誘導防衛軍依「戰力防護、濱海決勝、灘岸殲敵」整體防衛構想，藉以磨練各級指揮官作戰決策及參謀指參作為的能力。

林文皇表示，今年漢光演習特色，將實施「戰力防護」作為，持續精進空中兵力戰備轉場、海上兵力機動疏泊及重要目標防護，地面部隊除運用涵洞、工廠、地下室、橋樑及大型賣場等民間建物，並藉「疏散、偽裝、機動、隱、掩蔽」等措施，實施戰力保存外，並將運用中科院研製新式防近紅外線偽裝網等資材，強化戰力防護；另將「聯合防空作戰訓練」聯翔操演納入演練，實際驗證整體防空及戰力防護成效。

他進一步表示，國軍將提升「濱海決勝」效能，海、空軍在岸置防空火力掩護下，於東南海、空域，採「移地借景」、「仿真實戰」方式，由海軍整合並統一指揮三軍兵、火力、防空部隊、資通電軍及海巡等戰力，包括構改F-16V戰機及沱江艦等新式武器，發揮「重層攔截、連續打擊」效能，實際驗證三軍聯合火力打擊能力。

在統合「灘岸殲敵」戰力部分，各作戰區藉泊地、灘岸布雷及阻絕障礙設置，併用地面守備及打擊部隊的各式曲、直射武器、火砲，以及整合陸航直升機、海、空軍支援兵力與地區全民總力，共同遂行聯合灘岸殲敵作戰。並置重點於驗證第五作戰區防衛作戰任務，尤為驗證新編成的「聯合兵種營」，於甲南海灘實施泊、灘、岸聯合反登陸作戰「實兵、實彈」操演，以展現聯兵營可獨立遂行聯合作戰指管與兵、火力整合之戰力組建效能。

今年演習也將啟動指管備援機制，海、空軍作戰指揮中心及其備援指揮所，依想定指管系統模擬遭敵破壞癱瘓中斷，將由海、空軍指揮所部分人力，即依計畫轉移至作戰區備援指揮所，並運用備援通資系統及人力完成接替，以確保指管不中斷；驗證備援指管機制啟動，持續指揮海、空軍兵力，遂行作戰任務。

此外，演習將驗證後備動員戰力，配合第五作戰區仍依計畫執行「同心31號演習」，擴編動員步兵104旅步兵營及砲兵營參演，並整合台中港民防團隊及動員公民營機構、物力徵用之全民總力；另依需求租用民間各型民用無人機，實施敵情偵蒐及戰場監控，於臺中甲南海灘及台中港等地區，與常備部隊共同遂行「聯合反登陸作戰」實兵實彈演練，驗證後備戰力與全民總力支援軍事作戰的成效。

漢光演習 南海 空軍

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