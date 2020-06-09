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「海軍新型兩棲船塢運輸艦」安放龍骨 111年交艦

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
「海軍新型兩棲船塢運輸艦」今日在台船進行安放龍骨典禮，海軍司令劉志斌(左)致詞時表示，新型兩棲船塢運輸艦於去年5月開工，在中科院戰系整合能力配合下，必能如期、如質順利完成造艦任務，為海軍打造首艘新一代兩棲運輸艦。圖／軍聞社
「海軍新型兩棲船塢運輸艦」今日在台船進行安放龍骨典禮，海軍司令劉志斌(左)致詞時表示，新型兩棲船塢運輸艦於去年5月開工，在中科院戰系整合能力配合下，必能如期、如質順利完成造艦任務，為海軍打造首艘新一代兩棲運輸艦。圖／軍聞社

海軍新型兩棲船塢運輸艦」今日在台船進行安放龍骨典禮，海軍司令劉志斌致詞時表示，新型兩棲船塢運輸艦於去年5月開工，在中科院戰系整合能力配合下，必能如期、如質順利完成造艦任務，為海軍打造首艘新一代兩棲運輸艦。

海軍司令部表示，此案於民國107年完成簽約，並在隔年5月開工，依照「長期規劃、分批造艦、整合產業與永續經營」等政策指導，同時因應外離島物資運補、人員運輸、災害防救以及人道救援等任務，預計於111年4月完成交艦。

「軍聞社」報導，劉志斌今日南下台灣國際造船股份有限公司，主持「海軍新型兩棲船塢運輸艦安放龍骨典禮」，他偕同台船公司董事長鄭文龍，共同將銀幣安放在船型模板上，並上香祈福，祈祝造艦工程順利。

劉志斌致詞時，首先感謝台船公司具體落實防疫作為，使典禮能順利舉行，並表示新型兩棲船塢運輸艦於去年5月開工，在中科院戰系整合能力配合下，必能如期、如質順利完成造艦任務，為海軍打造首艘新一代兩棲運輸艦。

劉劉志斌指出，建造過程中，必須投注心血與人力，才能依計畫達到今天安放龍骨的標準，證明台船公司全力支持「國艦國造」政策的決心。

海軍司令部表示，此案於民國107年完成簽約，並在隔年5月開工，依照「長期規劃、分批造艦、整合產業與永續經營」等政策指導，同時因應外（離）島物資運補、人員運輸、災害防救以及人道救援等任務，預計於111年4月完成交艦。

「海軍新型兩棲船塢運輸艦」今日在台船進行安放龍骨典禮。圖／軍聞社
「海軍新型兩棲船塢運輸艦」今日在台船進行安放龍骨典禮。圖／軍聞社

海軍 中科院

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