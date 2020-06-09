Google恢復3D圖景 國防部：全力加強陣地偽裝

Google衛星地圖日前陸續重啟台北、新北、桃園與台中等4個都會區立體3D影像圖資功能，披露我部分機敏軍事設施細節，國防部發言人史順文上午表示，國防部將持續加強陣地偽裝，針對在軍事安全上有疑慮的營區，將全面檢討，並依敵情威脅與實際兵力部署狀況隨時調整。

國防部證實，Google衛星地圖日前陸續重啟台北、新北、桃園與台中等4個都會區立體3D影像圖資功能，軍方已同時要求Google必須依法刪除其中十五處軍事管制區影像。但經實測發現，Google恢復的3D圖資中，無意間曝光近年我在桃園龍崗新建的北部地下備援作戰指揮中心。國防部坦承，這個區域目前未列國軍現行公告的軍事管制區。

國防部上午舉行記者會，史順文說，針對Google公司3D影像上架，目前規劃台北、新北、與台中等四個都會區，在國防安全考量下，會同內政部共同依據國土測繪法與要塞堡壘法作審查，初步所涵蓋十五個管制區，Google已允諾將3D影像移除，國防部後續會與Google協調，對方充分配合，後續會根據實際需要，將軍事管制區3D立體圖像陸續移除。雙方溝通狀況良好。

史順文表示，國防部將加強陣地偽裝，針對在軍事安全上有疑慮的區域，將全面檢討，並依敵情威脅與實際兵力部署狀況隨時調整。