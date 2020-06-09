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國軍漢光擴大動員後備 海空實彈操演岸海同時上陣

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部上午舉行記者會，國防部作計室聯戰處處長林文皇表示，因防疫延後的漢光演習電腦兵棋推演，將於9月14至18日實施連續24小時防衛作戰電腦兵棋對抗演練。記者洪哲政/攝影
國防部上午舉行記者會，國防部作計室聯戰處處長林文皇表示，因防疫延後的漢光演習電腦兵棋推演，將於9月14至18日實施連續24小時防衛作戰電腦兵棋對抗演練。記者洪哲政/攝影

國防部上午公布國軍「漢光36號」演習規劃時程，實兵部分將於7月16日在台中甲南海灘舉行「聯合反登陸作戰」實彈演習，對外展示兵火力，除驗證國軍新編成的「聯合兵種營」外，針對美方關切我方後備戰力，國防部特別在台中地區解除防疫「停召令」，擴大實施「同心31號演習」，擴編後備部隊投入操演。

而操演同時將在東南海、空域，由海軍整合並統一指揮三軍兵、火力、防空部隊、資通電軍及海巡等戰力，實際驗證三軍聯合火力打擊能力。

國防部上午舉行記者會，國防部作計室聯戰處處長林文皇表示，因防疫延後的漢光演習電腦兵棋推演，將於9月14至18日實施連續24小時防衛作戰電腦兵棋對抗演練，由攻擊軍模擬敵犯台各種軍事作戰行動設計想定，誘導防衛軍依「戰力防護、濱海決勝、灘岸殲敵」驗證整體防衛構想；至於歷年固定參與兵推的美軍顧問團屆時是否順利來訪，將領不作評論。

傳共軍8月將在南海實施奪我東沙操演，我方則宣布提前將在涵蓋九鵬外海與巴士海峽的東南海、空域進行實彈操演。被詢及漢光實兵是否將演練東沙與南沙太平島規復科目，將領沒有評論。

林文皇表示，今年「漢光36號」演習因應「新冠病毒」疫情，將分別調整於7月及9月，先實施「實兵演習」，再進行「電腦兵棋推演」。

林文皇指出，受疫情影響，7月教育召集訓練，須於5月中前下令召集，依當時中央防疫指引與疫情風險，7月教、勤召訓練目前暫不實施，但考量防疫並兼顧戰訓任務下，台中第五作戰區仍依計畫執行「同心31號演習」，擴編動員步兵104旅步兵營及砲兵營參演，與常備部隊共同執行漢光實兵「聯合反登陸作戰」實彈演練，驗證後備戰力與全民總力支援軍事作戰的成效。操演也依需求租用民間各型民用無人機，於台中甲南海灘及台中港等地區，實施敵情偵蒐及戰場監控。

對於演習防疫措施，林文皇表示，因應國內外「新冠病毒」疫情，所有參演官兵將仍保持社交安全距離，室內1.5公尺、室外1公尺室內通風等，並落實個人衛生防護戴口罩、量體溫、勤洗手等，建立個人防線等，並將協同衛福部專業醫師及中部地區管制中心人員，至召訓報到地點，檢視各場地及動線安排與防疫措施；後備官兵報到時，衛福部將派遣部立「彰化醫院」專業醫師及醫檢人員，實施「召員防疫篩檢」，驗證「大規模群聚感染篩檢作業」的能量。

漢光演習 南海 疫情

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