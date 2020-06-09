七月全民戰備 萬安演習民眾等著收飛彈空襲警報簡訊

七月全民「戰備月」！國防部上午公布國軍「漢光36號」演習規劃時程，實兵部分將於7月16日在台中甲南海灘舉行「聯合反登陸作戰」實彈演習，屆時將對外展示兵火力；國防部也將在7月14日舉行「萬安43號」軍民聯合防空演習，民眾屆時將會收獲「國家級」飛彈空襲警報簡訊，演練空襲掩蔽，但今年為配合防疫，演習期間人、車都不用管制。

國防部上午舉行記者會，全動室主任韓岡明表示，為提高敵情意識，熟練防空作為，落實防空設施整備，降低空襲損害，確保人民生命財產安全，國防部依民防法及防空演習實施辦法，將在7月14日採有預告、全國不分區方式，在當日13時30分至14時，同時實施30分鐘防情傳遞、防空警報及空中威脅告警系統警訊發放演練。

國防部在現場也公布屆時將發放給民眾「國家級警報」簡訊，內容敘明萬安演習開始，模擬飛彈空襲警報演練，同時有空軍作戰指揮部聯絡電話。韓岡明說，這封簡訊屆時全國包括本外島民眾，當日都會在同一時間收獲。至於內容想定預警的是何種類型飛彈，他不便透露，但實務上若有外來飛彈遭空軍偵獲，就會發布這樣的警訊。

韓岡明表示，今年「萬安43號」演習因應疫情影響，考量我國仍於防疫期間，為遵循「中央流行疫情指揮中心」防疫指導，演習期間不實施疏散避難及人、車管制等演練，避免人員群聚。