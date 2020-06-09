重啟台灣四大城區3D圖景 Google首回應

Google旗下Google Earth、Google Map，將陸續重啟台灣部分都會區衞星3D影象功能，桃園部分區域已上路，台北、新北與台中將陸續開放。Google昨天（8日）表示，在啟用3D功能前，將確認符合當地法令。

本報昨天披露，Google衛星地圖日前重啟桃園等都會區立體3D影像圖資功能，台北、新北與台中也將陸續重啟，國防部已要求Google必須依法刪除其中15處軍事管制區影像。Google恢復的3D圖資中，無意間曝光近年我在桃園龍崗新建的北部地下備援作戰指揮中心。國防部坦承，這個區域目前未列國軍現行公告的軍事管制區。

國防部說，後三個都會區中還將會有11處軍事管制區需刪除3D圖景，正與內政部一起協調Google在上架前必須配合，以維護軍事安全，並兼顧經濟發展。

對此，Google昨晚透過公關公司首度回應表示，Google地圖在啟用地圖圖像前，均會與當地主管機關密切合作，以確認符合當地法令。