軍備局：雲豹輪型迫砲車能提升為120迫砲車

國防部軍備局研發雲豹二代輪型81迫擊砲車，知情官員今天表示，全車目前正依陸軍所提需求增加功能與組件，將能提升為120迫砲車。

搭載81迫砲的雲豹M2樣車去年底完成戰術測評後，陸軍認為優異底盤卻僅搭載81迫砲，恐不符效益，希望在短時間內改搭載120迫砲，甚至研發出120迫砲塔。

對此，官員透露，M2樣車設計採開蓋式，初期就曾驗證過搭載120迫砲，並曾進行實彈，提升為120迫砲車沒有問題，全案目前正依陸軍需求進行調整。

軍備局表示，二代雲豹M2樣車可搭載迫砲形式，可由單一口徑，更新為可模組更換81/120公厘等2種口徑迫擊砲。新型迫砲系統以電控伺服自動驅動，速度快、精度高；採定位定向系統及彈道計算機，自動解算及驅動定位，搭配「無人機火砲前觀系統」，將能提升首發命中率；系統同時採用新型制退復進機，可有效降低射擊後座力，系統可維持較高妥善率。