敦睦艦隊主官無重大疏失 高嘉濱陳道輝將復原職

海軍109年敦睦遠航支隊返國後，旗艦「磐石」號油彈補給艦爆發疫情，國防部第一時間宣布，將海軍艦隊指揮部指揮官高嘉濱中將、敦睦支隊長陳道輝少將（正職為艦隊指揮部參謀長）調離現職接受調查。軍中消息人士指出，調查證明高嘉濱、陳道輝兩人在職務上並無重大疏失，因此將由先前暫任的海軍司令部委員回任原職，其懲處將限於記過申誡層級。

今年敦睦艦隊的三艘軍艦（磐石、康定、岳飛）共有744位官兵，出訪國只有一個帛琉。返國後，第一批休假人員於4月14日上岸，不過17日晚間傳出，一名參加敦睦的軍校生確診感染，軍方次日緊急將所有人員召回隔離，篩檢結果發現共有36人確診。曾與他們有過接觸的同袍與親友，也都必須檢疫隔離，但無一人被感染，令外界嘖嘖稱奇。

疾管署調查證實，艦隊於3月5日出發前，船上成員就已經有人被病毒感染。36名感染人員中並無重症患者，最後一名於昨天（6/7）確認陰性出院。

國防部副部長張哲平上將，上周四陪同軍人之友社前往三艘軍艦慰勞時表示，調查報告將於本周完成，就可把過去的事情作一個總結。他也向官兵強調，每位長官都了解敦睦支隊成員的辛苦與委屈，「大家的辛苦、大家完成了敦睦的任務，這些都留在長官的心目中，因此請放心。」

據了解，這項決定最快將於明天（6/9）公布，明天也正是國防部舉行例行記者會的日子。不過軍事發言人史順文少將表示，目前尚未接到消息。