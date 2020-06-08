航特部擬進駐台東豐年機場引反彈 軍方允持續協調

陸軍航空特戰部隊AH-64阿帕契攻擊直升機計畫進駐台東豐年機場，但台東市民擔憂噪音擾民，發起連署反對。航特部今天表示，將持續溝通協調、共創雙贏局面。

台東市豐年里里長張瑞武、中正里里長張豐真、寶桑里里長潘調志、康樂里里長張清標及市民代表張品澤、陳慶忠等10多人上午到縣府陳情，饒慶鈴收下陳情書後，承諾願居中協調。

饒慶鈴表示，豐年機場鄰近台東市中心，軍方原擬設為陸軍航空特戰部隊基地，讓阿帕契直升機進駐，但因為許多民眾擔心噪音問題，縣府願意居中協調，請軍方與民眾溝通，整個過程要讓市民安心。

張瑞武等人表示，居民並不是反對國防，而是機場周邊有育仁中學、豐田國中及國小、豐年國小及台東大學附屬特殊教育學校等，噪音會造成學校教學困擾。且附近居民已忍受豐年機場民航機噪音20餘年，就算有噪音補助回饋，但居民仍不願因為有補助，換來更多的噪音。

張瑞武表示，陸軍航特部在台南歸仁、桃園龍潭、台中新營等營區引發附近居民抗議已時有所聞，希望陸軍航特部三思，勿執意進駐台東豐年機場。

航特部晚上發布新聞稿表示，將持續與地方政府、鄉親溝通協調，廣納意見，爭取認同，達成兼顧國防實需與民眾生活品質目標，共創雙贏局面，呼籲各界支持。

航特部指出，因應「國防戰略構想、東部地區戰時任務及災防支援需求」，規劃陸航新興兵力進駐台東豐年基地，期望達到「平戰合一」的任務目標，因此自去年起陸續在地方拜會與說明、了解當地民意，航特部將在完成意見整理後，擇期辦理公開說明會，爭取地方鄉親支持，共同打造安全家園。