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阿帕契直升機東移部署 航特部將擇期召開說明會
陸軍航空特戰指揮部在台東豐年機場新設駐點，計畫進駐AH-64E阿帕契攻擊直升機，遭到地方居民反對。航特部今天表示，將擇期辦理公開說明會，爭取地方鄉親支持。
航特别部規畫將AH-64E東移部署，引發台東市豐年、康樂、中正、豐里、寶桑等多里里長與里連署，今天到縣府陳情反對，台東縣長饒慶鈴收下陳情書後，表示將盡力協調軍方與居民溝通。
陸軍航空特戰指揮部表示，特戰部隊將持續與地方政府及鄉親溝通協調，廣納意見，爭取認同，達成兼顧國防實需與民眾生活品質目標，共創雙贏局面。
航特部指出，特戰因應「國防戰略構想、東部地區戰時任務及災防支援需求」，規畫陸航新興兵力進駐台東豐年基地，期達「平戰合一」的任務目標。自去年起，陸續於地方進行拜會與說明，並了解當地民意，航特部將於完成意見彙整後，擇期辦理公開說明會，以昭公信，爭取地方鄉親支持，共同打造安全家園。
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