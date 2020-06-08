阿帕契直升機東移部署 航特部將擇期召開說明會

國防部昨日證實，Google衛星地圖日前陸續重啟台北、新北、桃園與台中等4個都會區立體3D影像圖資功能，軍方已同時要求Google必須依法刪除其中十五處軍事管制區影像。但經實測發現，Google恢復的3D圖資中，無意間曝光近年我在桃園龍崗新建的北部地下備援作戰指揮中心。國防部坦承，這個區域目前未列國軍現行公告的軍事管制區，未來會持續協調移除。

2020-06-08 07:00