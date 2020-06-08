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雲豹迫擊砲車缺改驗證 陸軍希望提升為120迫砲

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部軍備局與中科院研發雲豹二代81迫擊砲車，M2樣車去年底完成戰術測評後，目前正針對砲座本身進行缺失改正。圖／軍備局提供
國防部軍備局與中科院研發雲豹二代81迫擊砲車，M2樣車去年底完成戰術測評後，目前正針對砲座本身進行缺失改正。圖／軍備局提供

國防部軍備局與中科院研發雲豹二代81迫擊砲車，M2樣車去年底完成戰術測評後，目前正針對砲座本身進行缺失改正。現在傳出，陸軍認為優異底盤卻僅搭載81迫砲，且目前無法自動裝填，恐不符效益與社會期待，希望在短時間內改搭載120迫砲，甚至研發出120迫砲塔，傳曾私下接觸探詢AMOS 120迫砲砲塔合作生產或輸出的可行性，希望趕上國際建軍潮流。

但據了解，M2樣車初期曾驗證過搭載120迫砲，與搭載81迫砲各有利弊，而新式輪型迫擊砲車底盤研發專案，原本設定初期目標就是搭載81迫砲，受限國內核心技術進展，軍備局202廠目前並沒有研製120迫砲塔的核心能量，迫砲自動裝填機制也還在由中科院研發中。

軍方消息指出，針對輪型戰砲甲車的需求，陸軍兵監單位在討論初期，曾堅持應以搭載120迫砲為主要需求，機步旅全部使用120迫砲車，81迫砲車則留給步兵、特戰。但當時軍備局找陸軍司令部假意妥協，要求81迫砲車先用開蓋式生產，同步研製、外購或合作生產120砲塔，未來成功後再召回81砲車提升為120砲塔。

知情將領表示，使用輪型甲車的美軍史崔克旅營、連迫砲編制全部都是120迫砲，連級車裝120迫砲車內，會另攜帶1門60迫砲；而營的車裝120迫砲車內，則會攜帶1門輕型地裝的81迫砲，讓火力發揚具備彈性與多元選項。

陸軍認為，雲豹戰砲甲車M2樣車確實性能優異，僅搭載81砲，既不划算，也不符社會期望，希望能在短時間內提升為搭載能自動裝填的120迫砲，甚至能自行研發砲塔。傳去年華府美國陸軍年會軍品展，陸軍計畫處某位將領已在會場與原廠接觸，探詢合作生產或輸出AMOS 120迫砲砲塔的可行性。

軍備局認為，受限國內核心技術進展，202廠雖與中科院完成30鏈砲塔研發，但目前並不具研製120迫砲砲塔的能量。

陸軍 中科院 美軍

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