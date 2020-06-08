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兼顧經濟發展軍事安全 國防部有條件開放Google 3D圖景

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
桃園龍崗部分營區如北部地下備援指揮中心，並不在現行法令中被宣告的軍事管制區內。圖：取自Google Earth
桃園龍崗部分營區如北部地下備援指揮中心，並不在現行法令中被宣告的軍事管制區內。圖：取自Google Earth

國防部上午證實，Google旗下Google Earth、Google Map，將陸續重啟台灣部分都會區3D影象功能，桃園部分區域已上路，台北、新北與台中將陸續開放，國防部說，後三個都會區中還將會有11處軍事管制區需刪除3D圖景，正與內政部一起協調Google在上架前必須配合，以維護軍事安全，並兼顧經濟發展。

Google在去年二月首度針對台灣用戶開啟3D圖景功能，當時因曝光部分防空飛彈營區細節，經國防部協調取消。一年後Google決定重啟這項圖景功能，國防部顯然已掌握狀況，但依法機敏的3D圖景，僅限國土測繪法及要塞地帶保壘法規範的軍事管制區內，新建營舍或堡碉不在此限。桃園龍崗部分營區如北部地下備援指揮中心，就不在現行被宣告的軍事管制區內。

國防部表示，為避免肇生國安與國防安全疑慮，國防部針對Google公司3D 影像上架所規劃的台北、新北、桃園與台中等4個都會區，依據國軍已公告要塞及重要軍事管制區，所涵蓋的十五處管制區，已經與內政部共同依據國土測繪法及要塞保壘法，要求該公司辦理3D影像移除作業。

國防部說，Google已於4月30日開放桃園都會區3D影像，其中4處軍事管制區均已完成移除。但龍崗圓環周邊位置營區，非屬國軍現行公告軍事管制區。而為維護軍事安全與兼顧經濟發展，國防部將持續比照美國、韓國等民主國家作法，在其他3都會區上架前，依據現行法規，持續協同內政部管制其餘11處軍事管制區3D影像移除作業。

按第三作戰區發布桃園重要軍事設施管制區，散布在龍潭、大溪、蘆竹、平鎮、新屋等多處陣地、營區，分屬防空飛彈七九一旅、二一砲指部與陸軍二六九旅陣地。

國防部 內政部 新北

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