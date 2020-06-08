能防電磁脈衝 陸軍新機動數位微波車今年可望順利交貨
陸軍今年執行「機動數位微波系統缺裝補充暨性能提升案」，地面部隊負責旅營級野戰通訊的機動數位微波車，將具備電磁脈衝防護功能與更大頻寬，首批七輛新型數位微波車，可望於今年內順利交貨。
陸軍過去曾自103年至105年投資9億5758萬元，籌建127套機動數位微波系統，每套754萬餘元，不含載具車輛，以原多波道悍馬車加改裝建置。
陸軍今年繼續投資9億3497萬餘元，規劃增購65套新型數位微波系統，每套價格達1439萬餘元，比舊款價格高出685萬元，新增車輛與具備電磁脈衝基礎防護的通信車廂，併案提升前案127套微波機傳輸頻寬。今年要交運7套新型機動數位微波系統。預算日前解凍，將由中科院執行。
此案部署後，新系統可與第一階段機動數位微波系統整合，建構完成野戰資通傳輸骨幹，有效提升旅、營級間資通指管通聯。
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