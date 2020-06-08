能防電磁脈衝 陸軍新機動數位微波車今年可望順利交貨

美國海軍軍艦這兩天又通過台灣海峽，美軍想來就來，不想來就不來，都是以美國自身利益考慮，台灣並不是他們在意的。美國為了向北京示好，曾取消韓戰以來的軍艦巡弋台海任務；早年美國前總統尼克森訪問北京前，擔心台北搗亂，甚至要求台灣在尼克森專機降落北京前 ，所有空軍飛機停飛半天。

2020-06-05 12:58