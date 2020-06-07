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統帥校閱三軍 國軍漢光實兵指揮台造價曝光
國防部預劃在七月十六日於台中番仔寮甲南海灘實施漢光36號演習實兵反登陸實彈射擊操演，除參演各部隊近期已積極在現地實施戰場經營與科目覆練外，現地還興建高聳指揮台，屆時供蔡總統校閱部隊之用。軍方公布這座看台造價，達175萬1100佰元。
甲南海灘連日雲集各參演部隊戰車、裝甲車與火箭車，各型戰機也凌空熟悉航路，根據空軍109年度重要操演-中部地區飛航公告管制表申請單，漢光實兵操演甲南海灘參演單位自行演練，分別在6月17、18日、7月2日、9日與16日實施。警戒二區在6月8至12日也將進行自主訓練；6月17、18日、23日、7月2日、9日至7月16日正式操演。
地方航迷目擊，實施操演的甲南海灘，現地興建高數層樓的大型指揮台。而根據國防部招標公告披露，軍方編列269萬4000元預算金額來興建這座看台，最後由台南市的圓成有限公司以175萬1100元得標負責興建。
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