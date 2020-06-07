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受限只能在九鵬射擊 國軍拖式飛彈全屆壽廿年打不完

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
109年「天馬、雷霆、神弓」操演本週於屏東九鵬基地展開，計有拖式飛彈(如圖)、刺針飛彈、復仇者飛彈系統及雷霆2000火箭等武器裝備參演。圖：軍聞社
109年「天馬、雷霆、神弓」操演本週於屏東九鵬基地展開，計有拖式飛彈(如圖)、刺針飛彈、復仇者飛彈系統及雷霆2000火箭等武器裝備參演。圖：軍聞社

陸軍日前在屏東九鵬基地實施各部隊拖式反裝甲飛彈實彈測考的「天馬」操演，國防部釋出大量拖式二A型飛彈（TOW2-A）精采射擊畫面。而據證實，國軍目前累積超過兩千枚拖二A，其中包括一千餘枚空射型拖式，全數屆壽期，但因只能在九鵬訓場實施射訓，流路有限，這些存彈恐怕廿年都打不完。

109年「天馬、雷霆、神弓」操演本週於屏東九鵬基地展開，計有拖式飛彈、刺針飛彈、復仇者飛彈系統及雷霆2000火箭等武器裝備參演，軍方釋出射手瞄準海上靶船，發射拖式2A型飛彈，射擊瞬間飛彈噴出強大尾焰，將彈體向前推進的畫面，受到好評。

拖式飛彈部署於部分聯兵旅與花東防衛指揮部，執行反突擊、反登陸攻擊水面目標的任務，陸軍目前使用線導型的拖式二A型飛彈，海軍陸戰隊則有拖式二B飛彈約300餘枚。澎湖防衛指揮部、蘭陽指運部、關渡指揮部，三個單位的反裝甲連，則配備標槍飛彈。陸軍「獵狸專案」對美採購TOW 2B RF無線導引飛彈1240至1700枚、發射器57套、發射車100輛，飛彈與車輛等裝備可望於民國111及113年獲得。

新彈目前雖然尚未獲得，但國內反裝甲飛彈卻處於「異常」充足的狀況。據透露，光陸軍的拖二A就有超過兩千枚存量，已全數屆壽期，但至今根本「打不完」。

據了解，過去拖式飛彈均可於恆春保力山實施訓測，但因拖式飛彈射程3750公尺，聯訓場縱深卻只有2000公尺，經常發生飛彈受風勢影響未擊中目標偏離靶區爆炸事件，尤其104年12月間陸軍542旅反甲連在聯訓基地將拖飛打到隔壁山頭後，國防部為確保安全，下令拖式只能在九鵬基地實施訓測。但九鵬訓練流路有限，國軍每年打拖式實彈數量，不超過100枚，亦即這兩千多枚實彈，恐怕連續打廿年都打不完。

109年「天馬、雷霆、神弓」操演本週於屏東九鵬基地展開，計有拖式飛彈(如圖)、刺針飛彈、復仇者飛彈系統及雷霆2000火箭等武器裝備參演。圖：軍聞社
109年「天馬、雷霆、神弓」操演本週於屏東九鵬基地展開，計有拖式飛彈(如圖)、刺針飛彈、復仇者飛彈系統及雷霆2000火箭等武器裝備參演。圖：軍聞社
109年「天馬、雷霆、神弓」操演本週於屏東九鵬基地展開，計有拖式飛彈(如圖)、刺針飛彈、復仇者飛彈系統及雷霆2000火箭等武器裝備參演。圖：軍聞社
109年「天馬、雷霆、神弓」操演本週於屏東九鵬基地展開，計有拖式飛彈(如圖)、刺針飛彈、復仇者飛彈系統及雷霆2000火箭等武器裝備參演。圖：軍聞社

飛彈 陸軍 屏東

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