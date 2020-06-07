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空降傘具孰優孰劣引爭議 航特部罕見表態有內幕

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
軍備局也認為美軍自2013年陸續改用T11後，曾出現四件跳傘死亡案件，並沒有我現役T10B人員降落傘（如圖）好。圖：軍聞社
軍備局也認為美軍自2013年陸續改用T11後，曾出現四件跳傘死亡案件，並沒有我現役T10B人員降落傘（如圖）好。圖：軍聞社

陸軍特指部規劃「空降作戰傘具裝備採購案」，計畫換裝兩個營人員降落傘，近期引各界討論各型傘具性能，航特部也罕見出面針對特定傘型表達看法，直接排除美軍裝備採購。但陸軍司令部今天表示，符合陸軍作戰需求的傘具裝備，均將納入採購選項，但是否納入建案項目，需依建案作業程序評估定案。

陸軍特戰指揮部規劃「空降作戰傘具裝備採購案」，需編列七億七一一九萬五仟元預算，採購「人員主傘406頂」及「特殊地形傘406頂」、「人員副傘812頂」、「個人裝備包2030套」「通用裝備包20套」與「個人式槍包1720套」，陸軍特指部原朝美軍在2014年換裝完成最新人員降落主傘T-11型，以及MC-6型特殊地形傘進行規劃，規劃自2021年到2023年獲得。

但將領透露，此案無法進行技術轉移，只能以外購方式採購成品，且並未將整體後勤與維修保固能量納入評估。而航特部另蒐獲商情，有廠商願意提供技轉的其他傘型，但須由航特部自行建立五級後勤系統，且軍備局也認為美軍自2013年陸續改用T11後，曾出現四件跳傘死亡案件，並沒有我現役T10B人員降落傘好。陸軍航特部日前因此罕見公開對外宣稱，美製T11大部隊人員傘滯空時間較久，敵情威脅較大，可能比較不適合台灣國情採購。

傳全案目前已被修正延後到2022年到2026年執行，建議向國內採購，並由軍備局209廠協辦維修能量技術轉移相關規劃。

對此，國防部今天不願評論此案，指此案目前並未送到軍備局執行採購作業。

陸軍司令部則表示，陸軍空降作戰傘具軍事投資建案，是以現代空降作戰實際需求，並綜合考量作戰任務、地理環境、訓練模式與後勤維保，據以研提符合特戰部隊空降任務的裝備規格，使其具備更高的機動力與安全性；將依建案作業程序與規定，符合陸軍作戰需求的傘具裝備，均可納入採購選項，是否納入建案項目，需依建案作業程序評估定案。

但知情將領披露，這項購案確曾送軍備局，但已被打回要求修正。而目前全案爭議頻仍，各方勢力針對特定傘型放話，他擔心全案因競逐者眾，最終恐被操作到廢標、預算繳回，甚至承辦人員被懲處的窘境，基層單位換裝傘具的規劃因此遭延誤。

陸軍 美軍 特戰

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