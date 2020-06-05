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政戰局上校負責驗工程涉貪 國防部：已免職停役

聯合報 / 記者蔡晉宇林敬殷／台北即時報導

國防部辦理「台北市政校後勤區新建工程」，由鉅明營造公司以7億餘元得標，負責驗收的政戰局眷服處陳姓上校，涉嫌向業者索賄，被台中地檢署依貪污治罪條例起訴；國防部今表示，尊重司法偵查結果，已依規定將其免職停役，對於陳上校未能潔身自愛深表遺憾，並持續配合檢調機關偵辦。

國防部表示，全案已由台中地檢署於5月21日將陳姓上校起訴，國防部尊重司法偵查結果，已於5月27日依規定將其免職停役；國防部針對陳姓上校未能潔身自愛，感到「深表遺憾」，經秉持「毋枉毋縱」原則辦理後續，對涉違犯法紀者，決不寬貸，並持續配合檢調機關偵辦。

國防部指出，未來也將落實軍紀要求，強化人員考核與內部管控機制，避免類似案件再度發生。

國防部 司法 貪污

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