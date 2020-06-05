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「六四」敏感日 美國軍艦再次穿越台灣海峽

德國之聲 / 德國之聲

在六四周年的敏感時刻，美國軍艦再次通過台灣海峽。根據台灣媒體統計，這是美軍今年度第七次航經該海域，也是台灣總統蔡英文5月20日就職後首次通過。

美國太平洋艦隊6月4日在臉書和推特上發布了軍艦穿越台灣海峽以及海軍執勤的數張照片，並寫道：「美國海軍伯克級神盾驅逐艦拉塞爾號（USS Russell）周四通過台灣海峽，該軍艦已部署至第七艦隊，以支持印太地區的安全與穩定。」

台灣國防部周五也證實美國軍艦周四由北向南航經台灣海峽，並表示美軍此次「經台灣海峽執行一般航行任務」，台灣軍方全程掌握相關動態，狀況正常。

台灣《自由時報》指出，美軍通過台灣海峽的同時，中國航空母艦「遼寧號」及五艘軍艦正結束南海航訓，通過巴士海峽。

美國軍方在近幾個月內增加了軍艦通過台灣海峽的頻率引發中國不滿，同時加劇了美中之間因新冠疫情、貿易糾紛及人權議題導致的緊繃關系。

白宮：不應遺忘天安門大屠殺

美國白宮在「六四」31周年紀念日當天發表聲明指出，中國1989年在天安門對抗議者的屠殺沒有被遺忘，呼籲北京公開關於六四的死亡人數。

白宮新聞發言人麥肯內尼（Kayleigh McEnany ）在聲明中表示：「中國共產黨對手無寸鐵中國平民的屠殺是一場不會被遺忘的悲劇。美國呼籲中國紀念那些失去生命的人，並提供1989年6月4日天安門廣場屠殺及相關事件的死難者、被拘留者或依然失蹤者的完整情況。」

法新社指出，美國每年都會在六四期間發表類似聲明。今年美國國務卿蓬佩奧在六四紀念日前夕接見了王丹、蘇曉康、李蘭菊和李恆青四名六四學生領袖。

中國領導層迄今未公開六四事件的死亡人數，並禁止民眾公開討論。與此同時，北京正收緊對香港的控制， 禁止紀念六四的大規模守夜活動。

台灣和香港周四都舉辦了公開的六四紀念活動。值得注意的是，30年來在香港維多利亞公園固定舉行的六四紀念晚會今年首次中斷。香港警方以防疫為由禁止群眾集會，但周四仍有大量香港民眾出席紀念活動。據香港媒體報道，香港警方在旺角以胡椒噴霧驅趕部分示威者。

本文章由德國之聲授權提供】

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