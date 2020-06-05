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影／國防部秀九鵬基地 陸基MK41垂直發射系統首「官洩」

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部今天發布實彈射擊畫面，披露九鵬訓場完整俯瞰影片，無意間披露中科院為測試「海弓三」而採購的MK41垂直發射系統。圖：取自國防部影片
國防部今天發布實彈射擊畫面，披露九鵬訓場完整俯瞰影片，無意間披露中科院為測試「海弓三」而採購的MK41垂直發射系統。圖：取自國防部影片

國軍109年飛彈射擊「天馬、雷霆、神弓」操演，本週於屏東九鵬基地展開。國防部今天發布射擊畫面，披露九鵬訓場完整俯瞰影片，無意間披露中科院為測試「海弓三」而採購的MK41垂直發射系統。

海軍委中科院研發新一代戰鬥系統「迅聯專案」，以美製MK41垂直發射系統（Vertical Launching System，VLS），整合中科院研製的海弓三防空飛彈驗測，中科院對美採購兩套MK41垂直發射系統，一套裝設於九鵬基地，另套則裝設於高雄艦上。

過去兩次整合海基天弓三型防空飛彈實彈射擊，都是自九鵬基地進行陸基測試，兩度命中目標，第三枚海弓三陸基系統測試，計畫近期舉行。

裝設在九鵬訓場的MK41系統，曾被民間商用衛星攝得，國防部今天發布訓場射擊影片，隨著三輛雷霆2000多管火箭車進場，影片右上角垂直發射陣地裏，出現灰色的MK41系統建物。

國防部今天發布實彈射擊畫面，披露九鵬訓場完整俯瞰影片，無意間披露中科院為測試「海弓三」而採購的MK41垂直發射系統。圖：取自國防部影片
國防部今天發布實彈射擊畫面，披露九鵬訓場完整俯瞰影片，無意間披露中科院為測試「海弓三」而採購的MK41垂直發射系統。圖：取自國防部影片
國防部今天發布實彈射擊畫面，披露九鵬訓場完整俯瞰影片，無意間披露中科院為測試「海弓三」而採購的MK41垂直發射系統。圖：取自國防部影片
國防部今天發布實彈射擊畫面，披露九鵬訓場完整俯瞰影片，無意間披露中科院為測試「海弓三」而採購的MK41垂直發射系統。圖：取自國防部影片

中科院 飛彈 國防部

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