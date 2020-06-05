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美軍神盾艦「六四」航經台灣海峽 國防部：全程掌握
美軍第七艦隊凌晨透過官方臉書粉絲頁貼文披露，神盾級驅逐艦拉塞爾號（USS RUSSELL，DDG-59）昨天（4日）穿越台灣海峽，部署到第七艦隊責任海域，支援維持印、太地區安全任務。國防部上午發布新聞稿表示，國軍全程掌握我周邊艦、機相關動態，狀況正常。
依據公開資訊，這是美國軍艦今年第7度通過台灣海峽，前面6次分別為1月16日、2月15日、3月25日、4月10日、4月23日與5月13日。昨天由於時逢「六四天安門事件」31周年，第七艦隊在釋出航經台灣海峽的訊息中，貼文開端就註明「TAIWAN STRAIT (June 4, 2020)」，格外引發外界關注。
國防部上午證實，美軍一艘作戰艦昨日由北向南航經台灣海峽，續向南航行；美艦經台灣海峽執行一般航行任務，國軍運用聯合情監偵作為，全程掌握我周邊艦、機相關動態，狀況正常。
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