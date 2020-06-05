美軍神盾艦「六四」航經台灣海峽 國防部：全程掌握

非裔美國人佛洛依德（George Floyd）被警察壓頸至死事件，日引發全美各地警民衝突。川普總統一本強硬挑釁態度，不僅調動軍隊進入城市協助鎮暴，在推特揚言「如果有人搶劫，軍隊就開槍」，自己卻躲進白宮的地下碉堡裡，被嘲諷是「碉堡小子」。目前為止，軍警對民眾開槍（射擊一般彈藥）情況尚未發生，但濫用非致命性武器遭抨擊。

2020-06-04 17:52