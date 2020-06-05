美軍艦六四行經台海 第七艦隊：依國際法執行任務

美國軍艦再度航經台海，且時間點就在6月4日，引發想像。美國第七艦隊發言人蒙森（Reann Mommsen）4日回覆記者提問表示，此舉展現美國對自由開放印太區域的承諾，且美國會持續在國際法允許之處執行任務，無論當下發生何事。

美軍第七艦隊透過官方臉書表示，神盾級驅逐艦拉塞爾號（USS RUSSELL，DDG-59）4日穿越台灣海峽，部署到第七艦隊責任海域，支援維持印、太地區安全任務。記者詢問發言人，六四對中國大陸來說相當特別，為何選在此時通行台海。

美國第七艦隊發言人蒙森（Reann Mommsen）23日透過電郵回覆指出，拉塞爾號（USS RUSSELL，DDG-59）依據國際法在當地時間4日至5日通過台灣海峽。

蒙森表示，這種通過台灣海峽的行動，展現美國對自由、開放印度太平洋的承諾；美國海軍將繼續在國際法允許的任何地方飛行、航行與執行任務。

蒙森也說，超過一個世紀以來，美軍每天都在南海執勤，美軍所有的舉動均是依據國際法，且展現美國會持續在國際法所允許之處飛行、航行與執行任務，無論當下發生何事。