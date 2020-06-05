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美軍神盾艦「六四」航經台灣海峽 社群貼文點題應時局

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
美軍第七艦隊今天（5日）凌晨透過官方臉書粉絲頁貼文披露，神盾級驅逐艦拉塞爾號（USS RUSSELL，DDG-59）昨天（4日）穿越台灣海峽。圖／U.S. 7th Fleet臉書粉絲專頁
美軍第七艦隊今天（5日）凌晨透過官方臉書粉絲頁貼文披露，神盾級驅逐艦拉塞爾號（USS RUSSELL，DDG-59）昨天（4日）穿越台灣海峽。圖／U.S. 7th Fleet臉書粉絲專頁

美軍第七艦隊今天（5日）凌晨透過官方臉書粉絲頁貼文披露，神盾級驅逐艦拉塞爾號（USS RUSSELL，DDG-59）昨天（4日）穿越台灣海峽，部署到第七艦隊責任海域，支援維持印、太地區安全任務。

昨天是六四天安門事件31周年紀念，第七艦隊先透過臉書、推特等社群釋出因染疫泊靠關島的航空母艦羅斯福號（USS Theodore Roosevelt ，CVN 71）恢復戰備出港執行任務的訊息，台灣時間跨日過午夜後，則進一步透過官方臉書粉絲專頁，釋出拉塞爾號航經台灣海峽的訊息，貼文開端就註明「TAIWAN STRAIT (June 4, 2020)」。

拉塞爾號是美國海軍勃克級神盾級艦第九艘，母港在夏威夷州珍珠港。 美軍釋出艦上影像，因應防疫，官兵皆戴口罩執勤。

美軍第七艦隊今天（5日）凌晨透過官方臉書粉絲頁貼圖披露，神盾級驅逐艦拉塞爾號（USS RUSSELL，DDG-59）昨天（4日）穿越台灣海峽。圖為艦上官兵在駕駛艙操作狀況。圖／U.S. 7th Fleet臉書粉絲專頁
美軍第七艦隊今天（5日）凌晨透過官方臉書粉絲頁貼圖披露，神盾級驅逐艦拉塞爾號（USS RUSSELL，DDG-59）昨天（4日）穿越台灣海峽。圖為艦上官兵在駕駛艙操作狀況。圖／U.S. 7th Fleet臉書粉絲專頁
美軍第七艦隊今天（5日）凌晨透過官方臉書粉絲頁貼圖披露，神盾級驅逐艦拉塞爾號（USS RUSSELL，DDG-59）昨天（4日）穿越台灣海峽。圖為艦上官兵在駕駛艙操作狀況。圖／U.S. 7th Fleet臉書粉絲專頁
美軍第七艦隊今天（5日）凌晨透過官方臉書粉絲頁貼圖披露，神盾級驅逐艦拉塞爾號（USS RUSSELL，DDG-59）昨天（4日）穿越台灣海峽。圖為艦上官兵在駕駛艙操作狀況。圖／U.S. 7th Fleet臉書粉絲專頁

美軍 台灣海峽 神盾

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