美軍神盾艦「六四」航經台灣海峽 社群貼文點題應時局

美軍第七艦隊今天（5日）凌晨透過官方臉書粉絲頁貼文披露，神盾級驅逐艦拉塞爾號（USS RUSSELL，DDG-59）昨天（4日）穿越台灣海峽，部署到第七艦隊責任海域，支援維持印、太地區安全任務。

昨天是六四天安門事件31周年紀念，第七艦隊先透過臉書、推特等社群釋出因染疫泊靠關島的航空母艦羅斯福號（USS Theodore Roosevelt ，CVN 71）恢復戰備出港執行任務的訊息，台灣時間跨日過午夜後，則進一步透過官方臉書粉絲專頁，釋出拉塞爾號航經台灣海峽的訊息，貼文開端就註明「TAIWAN STRAIT (June 4, 2020)」。