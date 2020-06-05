聽新聞
test
0:00 / 0:00
美軍神盾艦「六四」航經台灣海峽 社群貼文點題應時局
美軍第七艦隊今天（5日）凌晨透過官方臉書粉絲頁貼文披露，神盾級驅逐艦拉塞爾號（USS RUSSELL，DDG-59）昨天（4日）穿越台灣海峽，部署到第七艦隊責任海域，支援維持印、太地區安全任務。
昨天是六四天安門事件31周年紀念，第七艦隊先透過臉書、推特等社群釋出因染疫泊靠關島的航空母艦羅斯福號（USS Theodore Roosevelt ，CVN 71）恢復戰備出港執行任務的訊息，台灣時間跨日過午夜後，則進一步透過官方臉書粉絲專頁，釋出拉塞爾號航經台灣海峽的訊息，貼文開端就註明「TAIWAN STRAIT (June 4, 2020)」。
拉塞爾號是美國海軍勃克級神盾級艦第九艘，母港在夏威夷州珍珠港。 美軍釋出艦上影像，因應防疫，官兵皆戴口罩執勤。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言