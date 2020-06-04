漢光實兵搶先看 大軍連日集結甲南海灘準備攻擊發起
國軍漢光36號演習實兵操演預計七月份在台中甲南海灘與清泉崗基地舉行，參演的裝甲、火箭、空騎與與空軍部隊，今天陸續在現地實施預演與自主訓練，現地完成戰場經營與偽裝。陸軍航特部AH-64E阿帕契直升機空中編隊，模擬屆時射擊「地獄火」飛彈隊型，壯觀的畫面讓目擊民眾叫好。
國軍漢光36號演習實兵操演，七月間將在台中甲南海灘，實施聯合反登陸實兵實彈操演，同步執行台中港反特攻、清泉崗反空機降演練。反登陸操演動員陸海空三軍部隊，對靶區實施集火射擊與轟炸。甲南海灘已興建閱兵台，計畫供蔡總統親自校閱。
漢光實兵操演今年由十軍團主辦，軍方近日已完成反登陸火力射擊操演現地甲南海灘的經營，建構壕溝與掩體，讓參演的重砲進駐，並徹底落實偽裝，重砲隱藏在昔日西瓜田周邊，只露出砲塔及砲口。參演裝備包括雷霆2000多管火箭車、CM34雲豹30鏈砲甲車、各型戰車、自走砲、拖式飛彈車等，都已在現地集結，連日覆練演習出場路線與射擊角度，場面壯觀。
中部軍事迷連日忍受烈日，在甲南海灘操演第一線目擊，空軍IDF、F-16戰機凌空發射熱焰彈，模擬對地攻擊；陸航AH-64E阿帕契攻擊機與AH-1W眼鏡蛇攻擊直升機分批編隊，模擬發射「地獄火」飛彈航路，對國軍勤於操練的壯盛軍容叫好。
按射擊通報資訊，漢光36號演習實兵操演空中預演部分，本月八日起至十二日、十七、十八日、二十三日將陸續在甲南海灘海際空域實施，地面部隊將按空中狀況實施推演；預定七月二、九日進行全兵力預演，七月十六日進行正式操演，由蔡總統親校。
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