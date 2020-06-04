快訊

殺警案判無罪...李承翰父親鬱鬱寡歡 傍晚因病去世享壽67歲

漢光實兵搶先看 大軍連日集結甲南海灘準備攻擊發起

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
今日在漢光實兵操演現地甲南海灘集結的CM34雲豹30鏈砲甲車。圖：台中讀者提供
今日在漢光實兵操演現地甲南海灘集結的CM34雲豹30鏈砲甲車。圖：台中讀者提供

國軍漢光36號演習實兵操演預計七月份在台中甲南海灘與清泉崗基地舉行，參演的裝甲、火箭、空騎與與空軍部隊，今天陸續在現地實施預演與自主訓練，現地完成戰場經營與偽裝。陸軍航特部AH-64E阿帕契直升機空中編隊，模擬屆時射擊「地獄火」飛彈隊型，壯觀的畫面讓目擊民眾叫好。

國軍漢光36號演習實兵操演，七月間將在台中甲南海灘，實施聯合反登陸實兵實彈操演，同步執行台中港反特攻、清泉崗反空機降演練。反登陸操演動員陸海空三軍部隊，對靶區實施集火射擊與轟炸。甲南海灘已興建閱兵台，計畫供蔡總統親自校閱。

漢光實兵操演今年由十軍團主辦，軍方近日已完成反登陸火力射擊操演現地甲南海灘的經營，建構壕溝與掩體，讓參演的重砲進駐，並徹底落實偽裝，重砲隱藏在昔日西瓜田周邊，只露出砲塔及砲口。參演裝備包括雷霆2000多管火箭車、CM34雲豹30鏈砲甲車、各型戰車、自走砲、拖式飛彈車等，都已在現地集結，連日覆練演習出場路線與射擊角度，場面壯觀。

中部軍事迷連日忍受烈日，在甲南海灘操演第一線目擊，空軍IDF、F-16戰機凌空發射熱焰彈，模擬對地攻擊；陸航AH-64E阿帕契攻擊機與AH-1W眼鏡蛇攻擊直升機分批編隊，模擬發射「地獄火」飛彈航路，對國軍勤於操練的壯盛軍容叫好。

按射擊通報資訊，漢光36號演習實兵操演空中預演部分，本月八日起至十二日、十七、十八日、二十三日將陸續在甲南海灘海際空域實施，地面部隊將按空中狀況實施推演；預定七月二、九日進行全兵力預演，七月十六日進行正式操演，由蔡總統親校。

陸軍M109自走砲進駐甲南海灘構築好的發射陣地。圖：台中讀者提供
陸軍M109自走砲進駐甲南海灘構築好的發射陣地。圖：台中讀者提供
陸軍航特部AH-64E阿帕契直升機空中編隊，今日在甲南海灘凌空模擬七月份漢光實兵操演時射擊「地獄火」飛彈隊型，壯觀的畫面讓目擊民眾叫好。圖：台中讀者提供
陸軍航特部AH-64E阿帕契直升機空中編隊，今日在甲南海灘凌空模擬七月份漢光實兵操演時射擊「地獄火」飛彈隊型，壯觀的畫面讓目擊民眾叫好。圖：台中讀者提供
中部雷霆2000多管火箭車已在漢光實兵操演甲南海灘現地就位，熟悉實彈射擊位置。圖：中部讀者提供
中部雷霆2000多管火箭車已在漢光實兵操演甲南海灘現地就位，熟悉實彈射擊位置。圖：中部讀者提供
空軍IDF戰機昨日在甲南海灘上空投熱焰彈模擬對地攻擊。圖：台中讀者提供
空軍IDF戰機昨日在甲南海灘上空投熱焰彈模擬對地攻擊。圖：台中讀者提供
戰車部隊今在甲南海灘實施機動，熟悉射擊移動路徑。圖：台中讀者提供
戰車部隊今在甲南海灘實施機動，熟悉射擊移動路徑。圖：台中讀者提供
今日在漢光實兵操演現地甲南海灘集結的CM34雲豹30鏈砲甲車。圖：台中讀者提供
今日在漢光實兵操演現地甲南海灘集結的CM34雲豹30鏈砲甲車。圖：台中讀者提供
AH－1W攻擊直升機編隊飛越甲南海灘上空。圖：台中讀者提供
AH－1W攻擊直升機編隊飛越甲南海灘上空。圖：台中讀者提供
漢光實兵操演今年由十軍團主辦，軍方近日已完成反登陸火力射擊操演現地甲南海灘的經營，建構壕溝與掩體，讓參演的重砲進駐，並徹底落實偽裝。圖：台中讀者提供
漢光實兵操演今年由十軍團主辦，軍方近日已完成反登陸火力射擊操演現地甲南海灘的經營，建構壕溝與掩體，讓參演的重砲進駐，並徹底落實偽裝。圖：台中讀者提供

南海 演習 漢光

延伸閱讀

國軍九鵬飛彈射擊操演 雙聯裝剌針飛彈升空好威

六十萬金融大軍消費提振經濟 黃天牧：樂觀其成

驚！數百萬隻小龍蝦擱淺死亡 紐西蘭海灘「血染」一片

國防部允諾將東南沙規復「衛疆計畫」納漢光實兵驗證

相關新聞

國軍九鵬飛彈射擊操演 雙聯裝剌針飛彈升空好威

國軍109年飛彈射擊「天馬、雷霆、神弓」操演，本週於屏東九鵬基地陸續展開，國防部長嚴德發今天前往基地視導射擊實況，軍媒披...

漢光實兵搶先看 大軍連日集結甲南海灘準備攻擊發起

國軍漢光36號演習實兵操演預計七月份在台中甲南海灘與清泉崗基地舉行，參演的裝甲、火箭、空騎與與空軍部隊，今天陸續在現地實...

川普強硬鎮暴像非致命武器大展 哪些台灣也在用？

非裔美國人佛洛依德（George Floyd）被警察壓頸至死事件，日引發全美各地警民衝突。川普總統一本強硬挑釁態度，不僅調動軍隊進入城市協助鎮暴，在推特揚言「如果有人搶劫，軍隊就開槍」，自己卻躲進白宮的地下碉堡裡，被嘲諷是「碉堡小子」。目前為止，軍警對民眾開槍（射擊一般彈藥）情況尚未發生，但濫用非致命性武器遭抨擊。

敦睦支隊染疫調查結案 傳高嘉濱、陳道輝可望官復原職

國防部專案小組可望於下週完成海軍磐石軍艦染疫事件行政調查，軍方今傳先前因此調職待查的海軍艦隊指揮官高嘉濱、參謀長兼敦睦支...

染疫事件後首送暖 軍友社慰勞海軍敦睦艦隊

中華民國軍人之友社理事長李棟樑，今天與國防部副部長張哲平上將，前往左營海軍基地，慰勞參加今年敦睦遠航任務的「磐石」、「康...

解放軍基地出現基市府？ 林右昌：這樣的舉動讓人很討厭

針對網傳中共解放軍訓練基地出現「基隆市政府」，基隆市長林右昌今天回應表示，這樣的舉動讓人很討厭，相信任何一個基隆市民看了...

陸籍巨艦出沒盜砂 我宣示海巡、空偵與國軍固守台灣灘

大陸抽砂船履次在澎湖七美西南方46浬處「台灣灘」海域違法抽砂，曾引發國安疑慮的討論。海岸巡防署上午發出新聞稿，指昨（3）...

對美軍購大開門+國艦國造 花大錢高峰期才剛開始？

華府時間5月20日，美國國防部安合局（DSCA）宣布，將賣給台灣18枚潛艦使用的Mk48魚雷，被台北政壇解讀為對蔡英文總統連任就職的賀禮。國防部28日也在立院證實，海軍將引進美製魚叉攻船飛彈，作為「岸防巡航飛彈系統」一部分，預計2023年可以服役。然而，美國提供先進武器的好消息背後，卻也伴隨陰影。

鄭榮豐晉任空軍副司令 師長憶他課堂攔截飛鳥　

空軍前參謀長鄭榮豐六月一日升任副司令，台大政治系教授彭錦鵬在臉書貼文說，鄭榮豐是台大政治系碩士在職專班第三屆的傑出校友，...

台海情勢緊繃？ 國防部：有能力及時應處當前任何敵情

美「中」對峙，雙方機艦密集出現台海周邊海空域，不斷有歐美學者提及台海情勢緊繃。國防部發言人史順文上午表示，周邊海空域與當...

國防部出動神秘預醫所協助部署「自動化核酸分析儀」

為防杜「新冠肺炎」再度入侵國軍，國防部採購17套小型「自動化核酸分析儀」部署艦艇與外島，針對疑似出現新冠肺炎各類症狀的出...

勇鷹高教機 試滑身影首曝光

漢翔「勇鷹」高級教練機原型機本月下旬即將首次升空試飛，編號一一○○一的測試機，昨天兩度在清泉崗基地大坪跑道順利試滑，動態身影首度曝光。

熱門新聞

罷免投票結束 韓國瑜下午4點後將率團隊向市民致意

柯文哲談罷韓：四分之一反對就掛了 想想很可怕

台大學生會長表態挺罷韓 陳芳明諷韓國瑜達到這成就

各國首波解封未列台灣 陳時中：政治凌駕疫情

外國不放心？ 專家：採檢模式 我過不去的坎

孫大千：「交大陪媽媽專車」就是賄選

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。