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染疫事件後首送暖 軍友社慰勞海軍敦睦艦隊
中華民國軍人之友社理事長李棟樑，今天與國防部副部長張哲平上將，前往左營海軍基地，慰勞參加今年敦睦遠航任務的「磐石」、「康定」、「岳飛」三艘軍艦，並向官兵一一親自致贈小禮物。這是染疫事件後，首此有「上級長官」到敦睦支隊艦上探訪慰勞。
109年度敦睦遠航支隊返國時，總統蔡英文特別前往碼頭迎接，事後却傳出旗艦「磐石」號上官兵集體感染新冠病毒，一度造成社會恐慌，國防部長嚴德發為此向社會道歉。不過在官兵返家到發現疫情之間，曾經與他們接觸的親友，最後無人被感染。事後調查也發現，早在3月5日艦隊出發前，就已經有人感染。744位官兵共有36人確診，不過均為輕症，目前只剩1人尚未出院。
李棟樑致詞說，「大家受委屈了」，參與敦睦遠航本來就是辛苦任務，返國後又被迫隔離，還要承受部分輿論對海軍的不諒解。軍友社作為社會與國軍的橋樑，就是要將支持國軍的聲音表達出來，替官兵們打氣，「我們共同的敵人是病毒，不是國軍弟兄！」因此自己很早就對國防部表示，今年端午節的勞軍行程，將以訪問海軍部隊為主。等到疫情結束，群聚管制解除，他再找機會請各艦官兵聚餐。
張哲平表示，下周調查報告完成，就可以把過去的事情作一個總結。他也向官兵強調，國防部每位長官都了解大家的辛苦與委屈，「大家的辛苦、大家完成了敦睦的任務，這些都留在長官的心目中，因此大家請放心。」
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